Япония продолжит консультации с Россией по Курилам

В Японии продолжат вести консультации с Россией по вопросу организации совместной деятельности на Южных Курилах в рамках мирного договора, заявил глава МИД страны Тосимицу Мотэги.



«Мы условились, что совместная экономическая деятельность (на Курилах) не должна ущемлять юридические позиции обеих стран. Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с российской стороной совместной деятельности в такой форме», — сказал он и подчеркнул, что вместе с этим Япония намерена продвигать подписание мирного договора.

Заявление стало реакцией на слова президента РФ Владимира Путина о создании беспрецедентного набора льгот и стимулов для бизнеса. Сюда входят освобождение от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок.

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Президент подчеркивал, что льготами могут воспользоваться не только граждане России, но иностранные инвесторы, сообщает ТАСС.

Маргарита Головатенко