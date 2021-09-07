Главное к утру: 11 золотых медалей на I Играх стран СНГ в Казани, возможная пятидневка в школах Нижнекамска
«Реальное время публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 7 сентября:
- Все начальные классы Нижнекамска и Камских Полян в перспективе могут перевести на пятидневку. Это сделают, если эксперимент с пятидневной учебной неделей в 17 школах даст положительный результат.
- Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) планируют создать единое экономическое пространство. Их главы решили «укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам». По итогам встречи глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника была подписана декларация. В ней стороны договорились установить между республиками отношения «стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях».
- В Казани с 3 сентября вновь открывают пункты пополнения транспортных карт. Делать это начали после жалоб местных жителей на трудности использования специальных терминалов. На сегодняшний день на станциях метро в Казани пока открыли 15 точек пополнения транспортных карт. Открытие других пунктов будет во многом зависеть от заинтересованности в них казанцев. Терминалы, установленные для пополнения транспортных карт, также продолжат свою работу.
- В четвертый день I Игр стран СНГ, которые проходят в эти дни в Казани, сборная России завоевала 11 золотых медалей. Копилка россиян также пополнилась двумя бронзовыми наградами.
- Мессенджер WhatsApp с 1 ноября прекращает поддержку гаджетов с операционной системой Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9 или старше. Таким образом, он перестанет работать на некоторых смартфонах и планшетах. WhatsApp будет функционировать, если на телефоне установлена операционная система 4.1 или новее.
- В Татарстане на этой неделе временами дожди будут идти вплоть до выходных. В воскресенье воздух должен прогреться до +16..+18 градусов. Прохладная погода, установившаяся в Поволжье, сохранится буквально сутки-двое — в среду в регионах температура начнет повышаться.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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