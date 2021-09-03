Итоги дня: осенняя погода, перенос Спецолимпиады в Казани, продление масочного режима
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 3 сентября.
- Причиной смертельного конфликта в доме на улице Минской в Казани, произошедшего 2 сентября, могла стать купля-продажа земельного участка. Подозреваемый должен был приобрести у потерпевшего два земельных участка и расположенный на одном из них цех по выделке шкур за 6 млн рублей. В день убийства они оформили договор купли-продажи, после чего поехали домой к подозреваемому, при этом злоумышленник передал покупателю кейс, в который вместо денег положил купюры из «банка приколов». Когда мужчины поднимались в лифте, потерпевший, обнаружив обман, стал предъявлять злоумышленнику претензии. Тот выстрелил мужчине в голову из карабина «Сайга». Вытащив тело на лестничную площадку, он уехал к знакомому, где оставил свою машину, а затем вместе со своим отцом пытался выехать на его автомобиле из Казани. Завтра Советский райсуд города изберет подозреваемому меру пресечения.
- В ближайшие полгода масочный режим в Татарстане отменяться не будет. «Чем быстрее мы привьемся от новой коронавирусной инфекции, тем раньше мы сможем вернуться к этому вопросу», — объяснила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Она напомнила, что сейчас мы вступили в сезон гриппа и ОРВИ, поэтому маски сохраняются.
- Санкций со стороны Роспотребнадзора после проведения многотысячного концерта в День Татарстана в Набережных Челнах не будет. Те жители, которые не вняли рекомендациям и посетили мероприятие, — это их выбор и право, заявила Авдонина. «Вот такие вот они упертые, но будем считать, что на их здоровье это никак не отразится», — добавила она.
- В Татарстане в эти выходные ожидается прохладная погода: температура воздуха днем не превысит +16 градусов. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни дожди и сильный ветер. Вторжение холодного воздуха обеспечит отставание температуры от климатической нормы на 4—5 градусов, сообщили в Гидрометцентре РТ.
- Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани, которые должны были состояться 22—28 января 2022 года, в связи с пандемией коронавируса перенесли на январь 2023 года. Решение принято совместно с правительством России и властями Татарстана после консультаций с ВОЗ и центрами по контролю и профилактике заболеваний и экспертами в данной области.
- Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности подачи заявок на проведение Олимпийских игр в России, в том числе на Дальнем Востоке, при условии, что «принципы олимпизма не будут извращаться, не будет примесей политического характера». На организацию Игр в 2036 году, хотя вопрос еще и не решен, уже претендуют Казань и Санкт-Петербург. В Минспорта уверены, что у страны есть все необходимые ресурсы для проведения Олимпийских игр через 15 лет.
- 2 сентября, в первый день начисления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей, ее получили 30,2 млн российских пенсионеров. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сегодня в России эти средства на своих картах увидят порядка 12,5 млн пенсионеров. Общая сумма перечисленных за 3 сентября выплат составит 125 млрд рублей.
- После того как глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что информация о том, что трасса Москва — Казань — Екатеринбург будет платной, не соответствует действительности, в госкомпании «Автодор» сообщили, что участок Дюртюли — Ачит протяженностью 274 км, как и 810 км автомагистрали М-12 от Москвы до Казани, все же будет платным. Для прокладки указанных участков планируется привлекать средства Фонда национального благосостояния на возвратной основе.
- В Казани не состоялся отбор на должность председателя городского Комитета по транспорту. Всего на конкурс поступило 34 заявки: на собеседование пригласили 20 человек, восемь из которых вышли в полуфинал. Однако ни один из кандидатов не соответствовал в достаточной мере требованиям отбора. Представленные ими проекты не отвечали полностью критериям, выдвинутым экспертным советом.
- Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего Сергея Нейдерова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Свою вину он не признал, сейчас мужчина находится в СИЗО. В ближайшее время уголовное дело направят в Верховный суд РТ для рассмотрения по существу.
- На усиление безопасности в детских образовательных учреждениях Казани в этом году дополнительно выделили 200 млн рублей, сообщил мэр города Ильсур Метшин. Однако в столице Татарстана ждут единого федерального стандарта безопасности — документа, где они будут улучшены. Казани, чтобы самостоятельно внедрить эти стандарты в школах, необходимо найти еще 2,2 млрд рублей, но для города это «непосильная ноша».
- Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов в связи с тем, что обход блокировок создает условия для незаконной деятельности. Речь идет о Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.
- В 2022 году Татарстан может стать пилотной площадкой по вводу электронных паспортов, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев. Кроме республики, эксперимент планируется провести в Москве и Подмосковье. График запуска цифрового паспорта власти планируют утвердить до конца 2021 года.
- Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четыре общества с ограниченной ответственностью: «Альтаир 2021», «Вега 2021», «Главный редактор 2021» и «Ромашки монолит». В ведомстве объяснили, что эти организации созданы российскими гражданами, внесенными в реестр иноагентов ранее: М.А. Гликиным, И.Д. Рождественским, Ю.П. Ярош, а также С.Р. Гройсман, М.М. Железновой, Ю.С. Лукьяновой, П.Б. Маняхиным и О.В. Чураковой.
- В России на всех видах общественного транспорта к 2024 году начнут применять биометрию. «По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», — поделился подробностями нововведения министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он напомнил, что в терминале С в московском аэропорту «Шереметьево», открытом в июле, работает автоматизированная система паспортного контроля.
- В Казани на плоскостной муниципальной парковке по улице Мулланура Вахитова открылась зарядная станция для электромобилей. В тестовом режиме она заработала на парковке возле экстрим-парка «Урам». Плата за стоянку во время подзарядки не взимается. Мощность зарядной станции — 22 кВт.
- Правительство России согласилось подписать меморандум о сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом по вопросу создания и функционирования центра 4-й промышленной революции. Сделать это от имени Кабмина поручено вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.
- Мэр Казани предложил выбирать артистов на День города и республики с помощью голосования местных жителей. На замечание казанца, что артистов на праздник можно «выбирать и покруче», Метшин ответил, что «на вкус и цвет товарищей точно нет». К народному голосованию для приглашения звезд могут прибегнуть уже в преддверии 30 августа 2022 года. О чем еще говорил градоначальник — в материале «Реального времени».
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию раскрыть данные о военных учениях «Запад-2021». Такое обращение вызвано возросшей обеспокоенностью стран Балтии, Польши и Украины относительно планов Москвы. Столтенберг указал, что Россия «должна вести себя предсказуемым образом».
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан Авдонина Любовь Геннадьевна
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