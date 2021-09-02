Главное к утру: пенсионеры начнут получать выплату, сборная России сыграла вничью с командой из Хорватии
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 2 сентября:
- Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, сегодня, 2 сентября, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Выплату в четверг получат более 43 млн граждан. На единовременные выплаты пенсионерам правительство выделит 454 млрд рублей.
- Во время церемонии открытия в Берлине Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Центра по анализу данных о пандемиях и эпидемиях канцлер Германии Ангела Меркель призвала активизировать усилия по распределению вакцины от COVID-19 среди бедных стран, в частности в Африке. Необходимо привить как можно больше людей во всех странах, добавила она. Это нужно для того, «чтобы постоянное появление новых мутаций не препятствовало выходу из пандемии».
- В России сахар-песок и подсолнечное масло за период с 24 по 30 августа подорожали на 0,1%. В 34 российских регионах цены на подсолнечное масло выросли на 0,1—2,9%. В 38 субъектах цены не изменились. В 13 субъектах стоимость масла снизилась на 0,1—2,3%.
- Арбитражный суд Москвы отказал специальному летному отряду (СЛО) «Россия» Управления делами президента РФ во взыскании около 72 миллионов рублей с ПАО «Туполев». Спор возник из-за обслуживания принадлежащего СЛО самолета Ту-214 по договору от 31 января 2018 года ценой 305 миллионов рублей. «Туполев» должен был выполнить все работы до декабря 2018 года.
- Сборная России сыграла вничью с национальной командой Хорватии в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча прошла на московском стадионе «Лужники». Российская команда набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идет на первой позиции.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым