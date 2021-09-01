Итоги дня: вырос ущерб от Finiko, открытие новых школ в Татарстане, ученик поправил Путина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 1 сентября:
- Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во время поездки на Дальний Восток заявил, что, согласно некоторым оценкам, население страны могло бы достигнуть 500 млн человек. Причина недостижения такого показателя — два распада страны в ХХ веке, произошедшие после революции 1917 года и при развале СССР, отметил он.
- Школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Путина во время открытого урока в рамках марафона «Новое знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. «Чего Петр I Семилетнюю войну учинил? Причем со шведами там семь лет воевал», — сказал Путин. Он также напомнил, что решающая битва армии Петра Великого и шведского короля Карла XII произошла под Полтавой, которая сейчас находится на территории Украины. Позднее слово взял учащийся и поправил главу государства, отметив, что Петр I начал со Шведским королевством Северную войну, а не Семилетнюю, а сам конфликт с одной из наиболее мощных морских держав длился 21 год.
- Как стало известно «Реальному времени», арестованному в Казани лидеру проекта Finiko Кириллу Доронину на днях предъявили новое обвинение. Теперь ему и трем его беглым соратникам инкриминируют обман «не менее 80 потерпевших» на сумму «не менее четверти миллиарда рублей». На день ареста Доронина ущерб от «финикийской аферы» в МВД Татарстана оценивали в скромные 13 млн рублей, впрочем, на тот момент статус потерпевших получили менее 10 человек. Сейчас число поданных силовикам России и Казахстана заявлений по Finiko измеряется тысячами, утверждают наши источники.
- Сегодня в Набережных Челнах Государственный Советник РТ и первый президент республики Минтимер Шаймиев открыл четвертую полилингвальную гимназию, построенную «по рецепту» фонда «Возрождение». На линейке, пользуясь случаем, он в 15-минутной речи рассказал, каким видит будущее образования, обучения и воспитания детей, какой должна быть строительная инфраструктура и как решать кадровые вопросы. Объяснил, зачем вообще взялся за реализацию идеи, первой в стране, и почему в быстроменяющемся открытом мире сегодня полилингвальные школы так нужны. Добавил, что в 2022 году, вероятно, появятся еще две такие школы в Альметьевске и Нижнекамске, а в автограде, вдобавок к новой гимназии, — круглосуточный кампус и детский обучающий лагерь.
- В Казани закрылся аквапарк «Барионикс», сообщается в группе аквапарка в соцсети. «Барионикс» прекращает работу в связи с истечением срока аренды. Владельцам абонементов, которые не успели использовать свои посещения, обещают вернуть деньги в соответствии с договором.
- 59 казанских ребят в возрасте 15—16 лет сегодня стали кадетами Следственного комитета России — в здании Казанской ратуши они принесли клятву. Первые профильные классы для подготовки будущих сотрудников СК открылись в Казани лишь в этом учебном году — в школах №169 и 140. Учеба этих ребят, по сравнению с их сверстниками, будет отличаться более глубоким изучением истории и обществознания. Кроме того, их ждут практические занятия — от учебных сборов до изучения основ криминалистики и выездов на реальные места преступлений. Впрочем, как заверили журналиста «Реального времени», о тяжких преступлениях речи не идет.
- Президент республики Рустам Минниханов сегодня открыл тематический парк развлечений «Союзмультпарк», сообщает пресс-служба руководителя региона. В парке дети при помощи искусственного интеллекта и 3D-анимации смогут прямо взаимодействовать с героями классических и новых мультфильмов. В школе анимации детей научат азам создания анимации в различных стилях и техниках, основам сценарного искусства, режиссуры, редактирования, декорирования, озвучивания, операторской работы.
- В деревне Куюки Пестречинского района РТ открылся новый технологический лицей «Алгоритм» на 1 224 места. В этом учебном году в нем будут учиться 1 375 школьников и 10 первых классов. Лицей построили за 176 дней, сообщает пресс-служба Пестречинского района РТ. Здание состоит из четырех блоков, имеются два бассейна и два спортзала, актовый зал и большая столовая. На территории лицея обустроены площадки для занятий баскетболом и футболом.
- В столице Татарстана рядом со станцией метро «Козья слобода» открылось новое общежитие Казанского государственного энергетического университета. В нем смогут разместиться 400 студентов вуза. Здание общежития спроектировано по самым современным градостроительным технологиям.
- В жилом комплексе «Салават купере» 1 сентября открылся многопрофильный лицей №188 «Бионика». В церемонии открытия приняли участие президент республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Школа рассчитана на 1 224 места. В ней есть большой и малый спортзалы, два бассейна, актовый зал. Охват горячим питанием в лицее — 100%.
- В казанской гимназии №175, где 11 мая была открыта стрельба и погибли дети, прошла школьная линейка. В память о жертвах трагедии ученики и их родители запустили в небо белые воздушные шары. На линейку пришел и тот, кто встал на пути у стрелка первым, — Мулланур Мустафин. Он рассказал, что если здоровье позволит, то он вернется на работу в школу.
- С 15 октября текущего года на всех станциях московского метро заработает система Face Pay для оплаты проезда, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечается, что сейчас система работает только на трех станциях метрополитена. Внедрить новый способ оплаты поможет система распознавания лиц, добавил Собянин.
- В России интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию безопасности детей в интернете. Она направлена на ограничение доступа несовершеннолетних к вредному и противоправному контенту в Сети. Компании, подписавшие хартию, взяли на себя обязательство самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к вредному контенту, удалять такую информацию и оперативно реагировать на жалобы и прочие обращения пользователей, а также формировать благоприятную цифровую среду для развития несовершеннолетних. Хартию подписали Mail.ru Group, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Мегафон», «Ростелеком», МТС и «Вымпелком».
- Сборная России поднялась на вторую строку медального зачета Паралимпийских игр в Токио, опередив команду Великобритании. Российская легкоатлетка Галина Липатникова принесла сборной России 31-ю золотую медаль на Играх в Токио и стала паралимпийской чемпионкой в толкании ядра. 31-я золотая медаль позволила России обойти сборную Великобритании, которая опустилась на третье место (30-24-30). Сейчас на первой строчке медального зачета располагается команда Китая (66-42-34). На счету российских спортсменов, помимо золотых наград, есть 19 серебряных и 36 бронзовых медалей.
- «Рубин» арендовал до конца сезона 2021/22 с правом выкупа 25-летнего нападающего Германа Онугху, сообщает пресс-служба футбольного клуба. В Премьер-лиге нападающий сыграл 17 матчей и забил четыре гола. Ранее он выступал за «Зенит» (Пенза), «Волгарь» (Астрахань), «Краснодар», «Тамбов», «Вайле» и «Крылья Советов» (Самара).
- В Татарстане с начала эпидсезона с укусами клещей за помощью в медицинские организации обратились 5,2 тысячи человек. Это на 25% меньше, чем в прошлом году. Текущий показатель оказался ниже среднемноголетнего уровня на 20,9%. Больше всего обращений зафиксировали в Казани — 1,4 тысячи случаев. На эндемичных по клещевому энцефалиту территориях, к которым в том числе относится город, произошло 89,6% укусов клещей.
- 62-летняя жительница Набережных Челнов Накия Шарифуллина получила два года условно за организацию «домашнего медресе», в котором читались книги турецкого богослова Саида Нурси. Женщину признали виновной в создании ячейки религиозного объединения «Нурджулар»*. Правозащитники заявляли, что организации «Нурджулар» в России нет и запрет книг Саида Нурси неправомерен. Экстремистскими признаны лишь переводы его трудов. Оригинальные же книги, изъятые в Челнах, не являются таковыми.
- Новым генеральным консулом Казахстана в Казани станет Ерлан Искаков. Он сменит Жанболата Мурзалина, который занимал этот пост с 2019 года. Искакова сегодня представили президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Он пожелал ему успехов на должности главы Генерального консульства Казахстана в Казани.
- Глава Сбербанка Герман Греф назвал новые выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей, указ о которых подписал президент РФ Владимир Путин, вызовом для команды банка, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы банка сотрудникам. Греф отметил, что на многих сотрудников ляжет большая нагрузка, особенно для тех, кто работает с клиентами и поддерживает работоспособность систем.
- Президент Украины Владимир Зеленский представил в Вашингтоне «план трансформации Украины», в котором заложено более 80 проектов на сумму $277 млрд. «Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — сказал он.
- В России нет рисков роста цен на бензин. Сейчас наблюдается тенденция восстановления рынка, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, ежедневно проводится заседание штаба производства и потребления нефтепродуктов, на котором устанавливаются объемы, необходимые для поставки на биржу. Новак отметил, что в России экспорт сократили практически до нуля, хотя запрета не было.
*Религиозное объединение «Нурджулар» запрещено решением суда и признано в России экстремистским.
Алексей НечаевОбществоВласть Татарстан
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