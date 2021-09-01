В Татарстане за десять лет число детей 7 лет выросло в 1,5 раза

В Татарстане за десятилетие, прошедшее со времени проведения Всероссийской переписи населения 2010 года, число детей 7 лет увеличилось в 1,5 раза. К началу 2021-го их в республике насчитывалось 56 677 (38 866 в 2010-м).

К началу прошлого учебного года число учащихся в школах Татарстана составляло 451 576 человек. Для сравнения, десять лет назад, на начало 2010/11 учебного года, школьников в республике насчитывалось 378 676, то есть на 17,7% меньше.

Фото: tatstat.gks.ru

В Казани проживают 33% детей республики в возрасте 7 лет. Об этом говорится в данных Татарстанстата.

Сегодня по всей России проходят праздничные линейки по случаю Дня знаний. В школах Татарстана меры профилактики продлили до 1 января 2022 года. Работа учебных заведений будет организована по прежнему формату: утренние фильтры, максимальное закрепление классов, разграничение перемен, профилактика, маски для персонала, санитайзеры, уборка, вакцинация сотрудников (учителей и остальных).



Татьяна Демина