Главное к утру: в Сокуры провели газ, программу туристического кешбэка продлили на две недели
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 1 сентября:
- В селе Сокуры Лаишевского района Татарстана ввели в эксплуатацию новый газопровод. Пуск сетевого газа в дома жителей села состоялся по социальной газификации в рамках республиканской программы. Газ провели в 173 домохозяйства.
- Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Туристы смогут купить пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно будет отправиться с 1 сентября и до окончания навигации. В этом году по программе туристического кешбэка россияне купили туры примерно на 32,4 млрд рублей. Напрямую туристам вернулось около 6,15 млрд рублей, рассказали в Ростуризме. В этом году было совершено 727,89 тыс. транзакций.
- Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что строительство новых городов на Дальнем Востоке пока нецелесообразно. Он отметил, что необходимо привести в порядок уже существующие, прежде чем обеспечивать людей жильем, необходимо обеспечить их работой.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла «колумбийский» (B.1.621) штамм коронавируса в список вариантов, представляющих интерес (VOI). Впервые этот штамм (получивший греческий идентификатор «мю») обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор по всему миру было зафиксировано более 3,7 тыс. случаев заражения этим вариантом вируса.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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