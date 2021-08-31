В Татарстане возбудили уголовное дело после падения забора на ребенка в Альметьевске

Фото: пресс-служба СК РФ по РТ

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело после сообщения о падении забора на 13-летнего мальчика в парке Альметьевска 30 августа. Мальчик в результате получил перелом ноги, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Согласно сообщению, мальчик разговаривал с другими детьми, когда на него начал падать забор. Он оттолкнул другого ребенка, стоящего рядом. Забор упал мальчику на ногу.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Инцидент произошел вчера вечером в парке «Здоровье».

Маргарита Головатенко