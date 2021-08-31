Казанский метрополитен в День города перевез рекордное количество пассажиров — более 130 тысяч

Фото: "Метроэлектротранс Казань"

Метрополитен Казани в День города и Республики Татарстан 30 августа перевез рекордные 130 790 человек. В этот же день прошлого года метрополитен перевез 101 464 человека, в 2019 году — 126 848 человек, сообщает «Метроэлектротранс».



В связи с проведением массовых мероприятий работу метрополитена усилили. Для безопасности пассажиров на станциях дежурил ответственный руководящий состав. Дополнительно были выведены сотрудники дирекции службы доходов и движения, службы безопасности, энергохозяйства, путевого хозяйства. Для контроля правопорядка усилили работу сотрудников отдела полиции метрополитена.

Чтобы пассажиры смогли добраться до дома, вечером в метрополитене выпустили все составы электропоездов. Чтобы избежать давки в кассовых залах и несчастных случаев на платформе, сотрудники ОПМ временно закрыли двери на вход, а жителей запускали небольшими группами. Метрополитен работал до 24.00.

Фото: realnoevremya.ru

Впервые в этом году для казанцев подготовили не просто салют, а музыкальное пиротехническое шоу. Фото и видео салюта публиковало «Реальное время».

Маргарита Головатенко