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Общество

«Метроэлектротранс» поднимет зарплату сотрудникам до 20%

12:14, 31.08.2021
«Метроэлектротранс» поднимет зарплату сотрудникам до 20%
Фото: МУП "Метроэлектротранс"

МУП «Метроэлектротранс» намерен поднять зарплаты сотрудникам с 1 сентября. В зависимости от служб зарплата увеличится от 8 до 20%, заявил генеральный директор предприятия Айдар Абдулхаков на общем совещании с сотрудниками предприятия.

Заработную плату намерены повысить для личной заинтересованности сотрудников, привлечения новых кадров и качественного выполнения работы.

С 1 июля в Казани повысили зарплату сотрудникам троллейбусных депо №1 и №2. Зарплата повысилась у начальника цеха, начальника участков, мастеров, ремонтных рабочих, уборщиков территории, уборщиков служебных, производственных помещений, мойщиков-уборщиков подвижного состава.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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