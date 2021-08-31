«Метроэлектротранс» поднимет зарплату сотрудникам до 20%

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

МУП «Метроэлектротранс» намерен поднять зарплаты сотрудникам с 1 сентября. В зависимости от служб зарплата увеличится от 8 до 20%, заявил генеральный директор предприятия Айдар Абдулхаков на общем совещании с сотрудниками предприятия.

Заработную плату намерены повысить для личной заинтересованности сотрудников, привлечения новых кадров и качественного выполнения работы.

С 1 июля в Казани повысили зарплату сотрудникам троллейбусных депо №1 и №2. Зарплата повысилась у начальника цеха, начальника участков, мастеров, ремонтных рабочих, уборщиков территории, уборщиков служебных, производственных помещений, мойщиков-уборщиков подвижного состава.

Ольга Плешкова