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Умер экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев

17:03, 29.08.2021

На 62-ом году жизни скончался председатель общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ), экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

— В воскресенье днем на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца, — сказал собеседник агентства.

Он родился в Воронежской области. С 1978 по 1996 годы служил на Северном флоте. В 2007-2011 годах был депутатом Госдумы.

ОбществоПроисшествия
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