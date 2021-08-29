Умер экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев

На 62-ом году жизни скончался председатель общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ), экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

— В воскресенье днем на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца, — сказал собеседник агентства.

Он родился в Воронежской области. С 1978 по 1996 годы служил на Северном флоте. В 2007-2011 годах был депутатом Госдумы.