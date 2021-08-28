Пентагон начал выводить войска из аэропорта Кабула
Американские военнослужащие начали процесс вывода сил из аэропорта Кабула, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
— Мы начали сворачиваться, — сказал он.
Кирби подчеркнул, что аэропорт находится под контролем армии США. Предполагается, что вывод американских сил из аэропорта Кабула завершится 31 августа, сообщает «РИА Новости».
Министерство обороны РФ недавно эвакуировало из Афганистана более 360 его граждан, которые имеют также российские паспорта. Об этом сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
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