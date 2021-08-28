Минобороны подписало контракты с Казанским авиационным заводом на 364 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ведомство подписало контракты на производство самолетов Ту-214, а также модернизацию самолетов Ту-95 с Казанским авиационным заводом (КАЗ) до 2028 года. Об этом пишет ТАСС.

«Уже подписаны контракты на сегодняшний день до 2028 года, это почти 364 миллиарда (рублей, — прим. ред.). Для нас делают здесь самолеты Ту-214, здесь же проходят ремонт и полную модернизацию самолеты Ту-95», — сказал он.

Вчера в Казань прибыл Шойгу. Он проверил ход выполнения государственного оборонного заказа авиационным и вертолетным заводами. Также дал старт строительству нового военного госпиталя.



Алексей Нечаев