Итоги дня: последний сезон Зарипова, площадки для уличных музыкантов Казани, взрыв в аэропорту Кабула
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 26 августа.
- В Казани, несмотря на протесты, официально утвердили порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках города. В первую очередь это касается улицы Баумана, где больше всего уличных исполнителей. Для артистов будут доступны 35 площадок, которые разделены по уровню допустимого шума и количеству участников. Артист может занимать одну площадку не более трех часов в день. Порядок вступит в силу после того, как Управление информационных технологий и связи исполкома Казани, Казанский городской общественный центр и Управление культуры разработают и введут в работу цифровую платформу. Именно через нее артист должен будет подать заявление на проведение уличного выступления.
- У северного входа в аэропорт Кабула прогремел взрыв — его устроил террорист-смертник. По данным Минобороны Турции, взрывов была два. После них на месте происшествия началась стрельба. Жертвами трагедии стали как минимум 13 человек, в том числе дети и американские военнослужащие. Талибы* заявили, что взрыв у аэропорта Кабула устроили террористы. Ранее министр информации «Талибана»* Забихулла Муджахид предупреждал, что существует «небольшая и неконкретная» угроза, что ИГ** устроит теракт в этом месте. Точной информации о том, кто устроил взрыв, у новых властей Афганистана пока нет.
- Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2021/22. Об этом хоккеист объявил на встрече команды с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и руководством клуба. Капитан «Ак Барса» — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Зарипов выигрывал трофей с «барсами» в 2009, 2010, 2018 годах, еще дважды он становился чемпионом в составе «Металлурга» — в 2014 и 2016 годах.
- Выплату в размере 10 тысяч рублей до конца следующей недели на карту получат 30,7 млн пенсионеров, заявили в Минтруде России. Еще 12,7 млн пенсионеров начнут получать ее с 3 сентября. Во вторник заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина заявила, что единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получат порядка 43 млн российских пенсионеров.
- Журнал Forbes представил первый рейтинг российских инвесторов России по объему импакт-инвестирования (социально-преобразующих инвестиций). Его возглавил генеральный директор производителя электромобилей Arrival, бывший заместитель министра связи РФ Денис Свердлов — с 2010 года он потратил на благотворительность, социальные и экологические проекты $5,65 млрд. О том, много это или мало, читайте в материале «Реального времени».
- Указ о возможности приема на госслужбу россиян с гражданством других государств коснется очень небольшого числа граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вчера Владимир Путин подписал документ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, при невозможности отказаться от него. Нововведение касается и действующих чиновников. В качестве примера он привел чиновников, имеющих гражданство Украины. Приехать туда они не могут, поскольку там им грозит опасность. Эти люди не считают себя гражданами Украины. Речь идет о сотне граждан. Для них и сделали такое исключение.
- Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий ночью и утром в пятницу, 27 августа. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра РТ. По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром местами на территории Татарстана ожидается туман.
- Завтра, 27 августа, в Казани пройдет церемония закладки первого камня и начала строительства госпиталя Миноборны России. В мероприятии примут участие министр обороны Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов. Стройплощадка госпиталя находится между ДРКБ и лицеем №186 по улице Рауиса Гареева.
- Матч сборной России по футболу против Словакии в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2022 может быть перенесен из Казани в другой российский город. По данным «Матч ТВ», решение о переносе пока не принято. У организаторов есть опасения, что «Ак Барс Арена» не сможет предоставить на игру сборных газон хорошего качества. На сегодняшний день ведутся консультации, и окончательное решение о проведении встречи в Казани будет принято чуть позже.
- В Казани в рамках стратегии развития Казанки планируют создать крупнейшую в России экосистему из 12 прибрежных парков. Первым из 12 парков стал экстрим-парк «Урам», открытый в прошлом году. На прибрежной территории Казанки также появятся парки «Манзара», «Сады у Казанки», «Залив Казанки», «Старая Казанка», Фестивальный квартал, парк знаний, спортивный парк, эконабережная на территории «Русско-немецкой Швейцарии», Савиновский парк, парк пяти рек и экопарк «Су аланы».
- Ряд российских вузов не смогли набрать нужное число первокурсников и объявили дополнительный набор абитуриентов, пишет «Коммерсант». О допнаборе на платные места объявили несколько факультетов МГУ: журфак, факультеты психологии, философии, юридический и географический. В ответ на запрос издания в пресс-службе вуза сообщили, что «никаких изменений в датах приема на внебюджетное обучение нет».
- В Казани утвердили муниципальную программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Общий объем финансирования составляет 558 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Казани — 32 млн рублей, остальное выделят из бюджета РТ. В 2020 году на реализацию программы направили 4,6 миллиона, в 2021 и 2022 годах на нее уйдет по 276 с копейками миллионов. Согласно постановлению исполкома столицы Татарстана, программа рассчитана на три года, с 2020-го по 2022 год.
- В новом учебном году родители смогут оценивать блюда из школьного меню через приложение. Контроль школьного питания перейдет в электронный формат, сообщается на сайте исполкома. Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что практика родительского контроля показала себя с хорошей стороны.
- Крупнейшая медиакомпания России «Газпром-медиа» намерена создать собственное информационное агентство «Матч+», сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Максим Алланазаров. Агентство будет организовано без участия телеканала «Матч ТВ». Главным редактором «Матч+» станет нынешний главред портала «Чемпионат» Евгений Слюсаренко. По данным источника, «Газпром-медиа» также работает над запуском новой спортивной радиостанции и современного пресс-центра. Информации о датах официальной презентации проектов пока нет.
- В Казани ликвидируют государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника №5». Она располагается по адресу ул. Сабан, 1. С предложением ликвидировать медучреждение ранее обратился Минздрав РТ. Теперь ведомству поручили в течение двух недель утвердить состав ликвидационной комиссии, установить порядок и сроки ликвидации.
- В этом году региональные операторы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами начнут строительство пяти полигонов в Татарстане. УК «ПЖКХ» будет строить три полигона в Алексеевском, Верхнеуслонском, Арском районах, «Гринта» — два полигона в Набережных Челнах и Лениногорске, сообщил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. Объем инвестиций подсчитывается, но это будут собственные средства региональных операторов и на тарифы для населения это не повлияет.
- В Казани проведут общественные обсуждения по проекту «Закольцовка газопровода среднего давления по ул. Васильченко, ул. Горьковское шоссе г. Казань». Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии города. С 26 августа по 30 сентября этого года — срок проведения общественных слушаний. Предложения и замечания можно отправить с 6 по 10 сентября 2021 года. В письменном виде выразить мнение можно в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома. Общая площадь территории, необходимая для строительства газопровода, составляет 25 тыс. квадратных метров.
- В столице Татарстана для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе — от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» — изымут два земельных участка в СНТ «Планетарий», сообщается в сборнике документов исполкома города. Площадь первого участка — 452,0 кв. м, второго — 21,1 кв. м. Срок действия постановления — три года.
- Мировой суд в Москве признал Twitter, Facebook и WhatsApp виновными в нарушении российского законодательства о локализации данных россиян на территории России, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Таганский суд Москвы назначил WhatsApp штраф в размере 4 млн рублей, Facebook — 15 млн рублей, Twitter — 17 млн рублей. Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности за отказ локализовать данные еще в прошлом году. Тогда компании получили штраф на 4 млн рублей каждая.
- Датский политик Йорам Ван Клаверен рассказал о том, как дальнобойщик из Пакистана оказался в США, остановившись посмотреть эвакуацию в Афганистане. «Хотите верьте, хотите нет. Водитель грузовика из Пешавара, который ехал по маршруту Торхам — Кабул, пропал без вести на три дня. Семья думала, что он умер в Кабуле. Вчера от него позвонили. Он в Америке. Он сказал, что просто поехал в аэропорт Кабула, чтобы увидеть все, что происходит, каким-то образом сел в самолет и оказался в США», — написал политик.
- Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Северненко принял участие в дебатах, проходивших в прямом эфире керчинского телеканала. В начале он начал рассказывать про Россию и ее богатства, а затем мужчина запнулся и решил не выступать. Ведущая напомнила, что у него еще более 4 минут времени на выступление. Кандидат попросил: «Можно остановить эфир?» Не дожидаясь окончания передачи, он вышел из кадра.
- КАМАЗ получит дополнительный 1 млрд рублей на модернизацию производства и обновление модельного ряда грузовых автомобилей. Решение приняли по итогам рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина на завод в Набережные Челны в начале июня. Выделенные средства помогут заводу возместить затраты в рамках инвестиционных проектов и ввести в эксплуатацию новую линию профилирования лонжеронов — основных силовых элементов транспортных средств.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003, запрещена в России.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014, запрещена в России.
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономика
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