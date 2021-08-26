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В Казани на восемь месяцев закрыли движение на участке улицы Большой Красной

11:31, 26.08.2021
В Казани на восемь месяцев закрыли движение на участке улицы Большой Красной
Фото: kzn.ru

В Казани на восемь месяцев закрыли участок для движения по улице Большой Красной. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии Казани.

До 30 апреля будет действовать ограничение на проезжей части улицы Большой Красной возле дома №10.

Неудобства связаны с проведением строительных работ.

C 21 августа в Казани ограничили движение транспорта по улице Аграрной.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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