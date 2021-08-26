В Казани на восемь месяцев закрыли движение на участке улицы Большой Красной

В Казани на восемь месяцев закрыли участок для движения по улице Большой Красной. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии Казани.

До 30 апреля будет действовать ограничение на проезжей части улицы Большой Красной возле дома №10.

Неудобства связаны с проведением строительных работ.

C 21 августа в Казани ограничили движение транспорта по улице Аграрной.



Ольга Плешкова