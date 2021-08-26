В Казани на восемь месяцев закрыли движение на участке улицы Большой Красной
В Казани на восемь месяцев закрыли участок для движения по улице Большой Красной. Об этом сообщается в сборнике документов мэрии Казани.
До 30 апреля будет действовать ограничение на проезжей части улицы Большой Красной возле дома №10.
Неудобства связаны с проведением строительных работ.
C 21 августа в Казани ограничили движение транспорта по улице Аграрной.
Ольга ПлешковаОбществоАвто Татарстан
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