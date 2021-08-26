Главное к утру: деньги для программы расселения аварийного жилья Татарстану, капремонт больниц
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 26 августа:
- Татарстану выделят средства на досрочное завершение программы расселения аварийного жилья, признанного таковым на начало 2017 года. Деньги на эти цели получат также Башкирия, Карелия, Северная Осетия, Хабаровский край, Кемеровская и Новосибирская области. На данный момент решение о выделении порядка 5,9 млрд рублей восьми регионам России на ускоренную реализацию программы расселения аварийного жилья находится на стадии подготовки.
- В Татарстане на капитальный ремонт четырех объектов здравоохранения направят более 70,9 млн рублей, тендер опубликован на портале госзакупок. До 31 декабря 2021 года исполнителю необходимо капитально отремонтировать и дооснастить медицинским оборудованием и мебелью Шугуровскую врачебную амбулаторию ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» в селе Шугурово, Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ (Казань, ул. Сибирский тракт, 31а), ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника МЗ РТ» (Казань, ул. Комиссара Габишева, 5). Также в Набережных Челнах необходимо капитально отремонтировать помещения, расположенные в жилом доме по проспекту Фоменко, 60.
- Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что осень станет критически важным периодом для подготовки к будущим пандемиям. Осенью 2021 года пройдут сразу три важных мероприятия: сессия Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, саммит G20 и специальная сессия ВОЗ в октябре.
- Испытания российской вакцины от коронавируса «КовиВак» на золотистых хомячках, крысах, морских свинках, лабораторных мышах и обезьянах-игрунках доказали ее безопасность и иммуногенность, в том числе для беременных и кормящих. Испытания «КовиВака» показали, что вакцина не приводит к появлению опасных острых или хронических побочных эффектов и аллергических реакций. Негативного влияния на развитие зародыша и плода у животных, на которых проводились опыты, не отмечено.
- Министерство обороны РФ эвакуировало из Афганистана более 360 его граждан, которые имеют также российские паспорта. Вместе с афганцами, имеющими гражданство России, из Кабула вылетела также небольшая группа дипломатов стран ОДКБ. Им обеспечат посадку в их государствах.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым