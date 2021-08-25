Итоги дня: Год педагога в России, запрет на посещение лесов в Татарстане, продление семейной ипотеки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 25 августа.
- Тело пропавшего в Елабуге 17-летнего парня нашли водолазы. Признаков насильственной смерти нет. В 05.40 25 августа вблизи села Танайка волонтеры обнаружили тело девушки, предположительно пропавшей вместе с парнем. Их потеряли в ночь с 21 на 22 августа. Подростки отправились поплавать на надувной лодке по Каме и не вернулись. С 22 августа в Елабуге развернулись поиски пропавших. Еще в Пермском крае нашли резиновую лодку, на которой молодые люди уехали: ее зацепила баржа и протащила до соседнего региона.
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) назвал стоимость лечения россиян от коронавируса для государства во второй половине 2021 года — 111 млрд рублей. Сумма складывается из подсчетов Минздрава России. В ведомстве ожидают за этот период 3,9 млн случаев заражения, отмечается в аналитической записке Счетной палаты. Документ посвящен исполнению бюджета фонда за первое полугодие. Медицинская помощь в рамках стационара может потребоваться только 20%, то есть речь может идти о чуть более 784 тыс. госпитализаций, добавили в фонде. «Минздрав прогнозирует новый виток пандемии с новым штаммом, не менее тяжелый, чем в предыдущие полгода, когда за шесть месяцев заболело порядка 3 млн человек. Не факт, что это произойдет, однако плюс в том, что деньги на такой сценарий заложены в бюджете уже сейчас», — заявил эпидемиолог Антон Барчук.
- Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. С таким предложением в ходе встречи главы государства с представителями общественности выступила одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина. Еще Путин поддержал идею ввести традицию поднимать флаги в школах страны. «Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, совершенно точно должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт», — сказал он.
- Программа туристических чартерных программ по новым внутрироссийским направлениям продолжится в этом году подключением Казани и Тюмени, рассказала на пресс-конференции руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Старт чартерной цепочки в Тюмень запланирован на 7 сентября, в Казань — на 13 сентября. Туристам предложат полностью под ключ туристический пакет в Казань и Тюмень с вылетом из Москвы на любую ценовую категорию, стоимостью от 10 тыс. рублей, включая перелет и проживание с турпрограммой.
- Правительство России продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ. «Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — пишет пресс-служба.
- В Татарстане ввели запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта. Ограничение вводится на 21 день на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и других районов Татарстана. Постановление подписано сегодня, 25 августа.
- Точный прогноз на осень давать еще рано, но долгосрочный прогноз показывает, что сентябрь будет теплым, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. На этой неделе приход прохлады обусловлен прохождением через Татарстан активных фронтальных разделов. К четвергу за счет выхода антициклона из Скандинавии, температуры вновь будут выше нормы, но рекордных значений они не достигнут.
- В Россию из Кабула вылетели четыре самолета Минобороны с гражданами РФ, стран ОДКБ, Узбекистана и Украины. На каждом самолете для оказания медпомощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами. Для всех эвакуированных сформировали достаточный запас воды, одеял, еды.
- Прокуратура Татарстана проведет проверку после появления информации в СМИ о найденных человечески останках в Камском Устье на территории гостиницы. Информацию подтвердил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. На место выехал представитель прокуратуры Камско-Устьинского района. Вчера в Камском Устье рядом с зоной отдыха, где находятся беседки, мангалы и строятся гостиничные домики, обнаружили кости.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии гимназии №14 в Челнах. Новое учебное заведение рассчитано на 1224 места. У дверей гимназии установили пункт досмотра. Пропускной режим в школу осуществляется при помощи именных карточек. Кроме того, президент открыл новый детский сад «Лучики». Дошкольное учреждение на 220 мест построено в рамках национального проекта «Демография». Детский сад расположился по адресу пр. Абдурахмана Абсалямова, 21б (65-й комплекс). В нем есть музыкальный и спортивный залы, 12 игровых площадок для детей разного возраста и спортивная площадка. Детский сад оборудован медицинским блоком и кабинетами узких медицинских специалистов.
- Президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий россиянам с иностранным гражданством поступать на государственную или муниципальную службу в исключительных случаях. Таким гражданам разрешат работать в России без допуска к гостайне, если они не могут отказаться от второго гражданства «по не зависящим от них причинам».
- Преображенский суд Москвы приговорил муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года. Ей будет запрещено без уведомления инспекции уходить из дома по ночам, переезжать, выезжать за пределы города.
- Фермеры Тукаевского района жалуются на несправедливое распределение грантов. В этом году в конкурсе «Агростартап», организованном Минсельхозпродом РТ, принял участие молодой фермер из Тукаевского района Искандер Закиров. Грант в 3 млн рублей рассчитан для начинающих аграриев, однако Закирова возмутило то, что деньги выиграло крупное сельхозпредприятие с почти 400 головами крупного рогатого скота. Минсельхозпрод РТ заявили, что поддержка осуществляется на конкурсной основе, участник проекта подает заявку — она должна соответствовать установленным требованиям и набрать необходимое количество баллов для прохождения отбора. По данным ведомства, нет требований по количеству поголовья скота, чтобы выиграть гранты «Агростартапа».
- Еще четыре футболиста «Рубина» получили приглашения в свои национальные сборные на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 по футболу. Расположение казанской команды на время матчей сборных покинут защитник Монтассар Тальби (Тунис), а также хавбеки Хван Ин Бом (Южная Корея), Сеад Хакшабанович (Черногория) и Хвича Кварацхелия (Грузия).
- Татарстан находится на четвертом месте среди российских регионов по числу дистанционных мошенничеств. Республику по этому показателю опередили Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. «Отчасти это объясняется и экономическим фактором. Наш регион развивающийся, поэтому жители республики — лакомый кусочек для мошенников», — рассказала врио заместителя начальника ГСУ МВД по Татарстану Марина Шнитенкова на пресс-конференции.
- В школах Набережных Челнов в этом учебном году остро встал вопрос нехватки учителей начальных классов, физики, химии, биологии. На августовской педконференции об этом сообщил начальник управления образования и молодежи Рустем Хузин. По его словам, педагогические вузы или не готовят, или выпускают в недостаточном количестве некоторые специальности.
- Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 на Паралимпийских летних играх в Токио. Россиянка проплыла финальный заплыв с новым мировым рекордом и стала первой со временем 1 минута 03,59 секунды.
- В Татарстане граждан, нуждающихся в лекарственных препаратах «Клобазам», «Диазепам» и «Мидазолам», обеспечат ими бесплатно. Организовать безвозмездное обеспечение граждан указанными препаратами поручено Минздраву республики. Закупкой и отпуском лекарств по рецепту врача через аптеки займется ГУП «Таттехмедфарм». В списке граждан, которых необходимо обеспечить бесплатными препаратами значится 56 человек.
- Прокуратура Высокогорского района организовала проверку по факту нападения собаки на ребенка. Инцидент произошел на улице Тагира Биккинеева в селе Высокая Гора. Владелец животного установлен, его привлекут к административной ответственности за нарушение правил выгула собак. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре.
Алексей НечаевОбществоВласть Татарстан
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