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В России выявлено 19 536 новых случаев заболеваний коронавирусом

11:37, 25.08.2021
В России выявлено 19 536 новых случаев заболеваний коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России выявлено 19 536 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в России составило 6 804 910.

За сутки выздоровели 19 654 человека. Всего в России переболели 6 073 157 человек.

Зафиксировали 809 летальных исходов. За весь период пандемии в России умерли 178 423 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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