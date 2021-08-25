В России выявлено 19 536 новых случаев заболеваний коронавирусом
В России выявлено 19 536 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в России составило 6 804 910.
За сутки выздоровели 19 654 человека. Всего в России переболели 6 073 157 человек.
Зафиксировали 809 летальных исходов. За весь период пандемии в России умерли 178 423 человека.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым