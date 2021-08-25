Татарстанец получил грант молодежного форума «iВолга»

Татарстанец Александр Карпов получил грант молодежного форума «iВолга». Всего победителями грантовых конкурсов стали 34 проекта, на их реализацию авторы получат 15,5 млн рублей.

Всего на конкурс поступило 308 заявок по девяти номинациям. Победителями стали проекты из десять регионов ПФО, а также проекты из Рязанской и Иркутской областей. Проект Александра Карпова из Татарстана называется «Куда потом: кратко о профессиях».

Один из самых значимых форумов ПФО «iВолга» прошел с 20 по 24 августа в онлайн-формате. Организатором мероприятия является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Ольга Плешкова