Большинство компаний считают цифровизацию необходимой для эффективной работы

Абсолютное большинство компаний (97%) считают, что цифровизация помогает работать эффективней. Таковы данные аналитического сервиса для управления бизнесом «Битрикс24».

Также 75% участников опроса заявили, что цифровизация всех бизнес-процессов компании является главным преимуществом перед конкурентами.

Респонденты отметили, что в первую очередь необходимо цифровизировать продажи (41%), работу с документами (19%), совместную работу над задачами (18%), маркетинг и аналитику (9%), управление ресурсами и финансами (8%), коммуникацию сотрудников (4%) и HR (1%), пишет RT.

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что пандемия СOVID-19 ускорила процессы цифровизации, «стала своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности».

Ольга Плешкова