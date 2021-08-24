Главное к утру: новый порядок информирования о пенсии, жара вернется в Татарстан
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 24 августа:
- Минтруд России утвердил порядок информирования россиян о предполагаемой сумме пенсии. Сведения будут предоставляться застрахованным женщинам с 40 лет, а мужчинам с 45 лет при условии, что они еще не получают соответствующие выплаты. Информирование граждан должно проводиться один раз в 3 года, начиная с указанного возраста.
- В Татарстан после постепенного похолодания к концу недели вернется жара. В конце недели установится температура в пределах от +22 до +25 градусов. Во вторник, 24 августа, в городе ожидается дождь. В остальные дни осадки не прогнозируются, будет солнечно.
- Власти Татарстана создали оперштаб по подготовке и проведению в Казани в 2022 году матчей чемпионата мира по волейболу FIVB. Оперштаб учрежден в целях оперативного рассмотрения и решения вопросов, возникших в ходе подготовки и проведения в 2022 году в Казани матчей чемпионата мира по волейболу. Его возглавил руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров.
- В Нижнекамске представили нового руководителя Департамента ЖКХ и благоустройства исполкома города. Им стал Николай Смотров, который с прошлого года работал в должности заместителя руководителя по жилому фонду.
Максим Санков, ранее руководивший Департаментом строительства, ЖКХ и благоустройства, с начала августа перешел на пост заместителя руководителя исполкома муниципалитета.
- В Татарстане создали региональный штаб по газификации в РТ. Он учрежден в целях организации системной работы и обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований РТ, «Газпром трансгаз Казань» и иных организаций по оперативному решению вопросов газификации в Татарстане.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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