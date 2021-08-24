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Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град и до +26 градусов

05:30, 24.08.2021
Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град и до +26 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 24 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется кратковременный дождь, локально сильный. В отдельных районах республики возможны гроза и град.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Местами синоптиками прогнозируется кратковременные усиления до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная дневная температура воздуха в Татарстане составит от +21 до +26 градусов. В Казани она будет колебаться в пределах +21..+23 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +23..+26 градусов.

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в республике осадки маловероятны. Днем температура будет подниматься до +27 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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