Сегодня в Татарстане ожидается гроза, град и до +26 градусов

Во вторник, 24 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется кратковременный дождь, локально сильный. В отдельных районах республики возможны гроза и град.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Местами синоптиками прогнозируется кратковременные усиления до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная дневная температура воздуха в Татарстане составит от +21 до +26 градусов. В Казани она будет колебаться в пределах +21..+23 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +23..+26 градусов.

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра Татарстана, на этой неделе в республике осадки маловероятны. Днем температура будет подниматься до +27 градусов.



Татьяна Демина