Тела двух рабочих обнаружили в пять утра на территории предприятия в Татарстане

Фото: прокуратура РТ

В пять утра в селе Верхние Суыксу Тукаевского района Татарстана были найдены тела двух рабочих из села Муслюмово. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Тела были найдены на территории предприятия по производству сухих смесей. На место происшествия выезжал прокурор района Айрат Галимарданов.

Фото: прокуратура РТ

Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый в преступлении задержан, это житель Мензелинского района 1987 года рождения, который ранее уже был судим за убийство. Расследование уголовного дела взято на особый контроль в прокуратуре.

Фото: прокуратура РТ

Ранее в Агрызе местную жительницу задержали по подозрению в покушении на убийство сожителя и его сестры.





Ольга Плешкова