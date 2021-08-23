Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя Ахмата Кадырова

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту в Грозном имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Указ появился на официальном портале правовой информации.

Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Кадырова. Он погиб 9 мая 2004 года в результате теракта, совершенного на стадионе «Динамо» в Грозном.



На следующий день Путин подписал указы о присвоении Кадырову звания Героя РФ и об увековечении его памяти.

