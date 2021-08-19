Руководитель одной из ферм Лаишевского района попросила Минниханова помочь со строительством дороги — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня Лаишевский район республики, где встретился с главами поселений, руководителями предприятий и учреждений. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.



Во время встречи к главе республики обратилась руководитель одной из районных ферм. Она пожаловалась на то, что у деревни Меретяки, в которой находится их ферма, нет дороги. Минниханов обещал помочь, отметив, что те, кто развивает фермерское хозяйство, особенно заслуживают поддержки.

В Кукморском районе РТ в начале августа построили мегаферму. Подготовленные мощности рассчитаны на 960 голов крупного рогатого скота.