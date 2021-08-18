Товарооборот Татарстана и Казахстана в первом полугодии 2021 года вырос на 34%

Фото: пресс-служба президента РТ

Объем товарооборота между Татарстаном и Казахстаном вышел на допандемийные показатели. В первом полугодии 2021 года он вырос на 34%, достигнув $3 миллиардов.

По итогам прошлого года татарстано-казахстанский товарооборот превысил $630 миллионов. Рост составил 14%, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: пресс-служба президента РТ

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл в Казахстан в составе российской делегации во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В международном аэропорту Нур-Султана его встретил премьер-министр Аскар Мамин. Сегодня российская делегация посетит Международный финансовый центр, запланировано проведение российско-казахстанских переговоров.



В 2019 году Минниханов сообщал, что татарстано-казахстанский товарооборот за последние 2 года превысил $700 миллионов. При этом отмечался потенциал для доведения этого показателя до $1 миллиарда.



Татьяна Демина