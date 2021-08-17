Новости общества

13:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан вошел в тройку регионов с наименьшим приростом COVID-19

11:55, 17.08.2021
Татарстан вошел в тройку регионов с наименьшим приростом COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан вошел в тройку регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Наименьший прирост зафиксирован на Алтае, там показатель составил 0,11%. Второе место заняла Москва (0,13%), замыкает тройку Татарстан (0,19%), пишет «РИА Новости».

Сегодня в Татарстане выявили 46 новых случаев COVID-19. Таким образом, число выявленных заболевших в республике за весь период пандемии достигло 24 781 человека.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также