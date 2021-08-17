Татарстан вошел в тройку регионов с наименьшим приростом COVID-19
Татарстан вошел в тройку регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Наименьший прирост зафиксирован на Алтае, там показатель составил 0,11%. Второе место заняла Москва (0,13%), замыкает тройку Татарстан (0,19%), пишет «РИА Новости».
Сегодня в Татарстане выявили 46 новых случаев COVID-19. Таким образом, число выявленных заболевших в республике за весь период пандемии достигло 24 781 человека.
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