Главное к утру: постановка с Галявиевым в главной роли, стандарты по формированию нетерпимости к коррупции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 17 августа:
- В Центральном академическом театре Российской Армии представили спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», где главный герой (Раскольников) — Ильназ Галявиев, устроивший утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии, где погибли два учителя и семь детей. Автор инсценировки и режиссер Александр Плотников. По его словам, он нашел в образах Раскольникова и Галявиева «параллели в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей».
- В Татарстане вырос спрос на круизы. По сравнению с 2019 годом жители республики стали интересоваться ими на 25—30% чаще. В этом году количество судозаходов в Казань выросло на 23% по отношению к 2019 году и на 105% по сравнению с пандемийным 2020-м, когда период навигации пришлось сократить из-за коронавируса.
- Президент США Джо Байден распорядился выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана. Материальная помощь должна быть предоставлена для удовлетворения неотложных потребностей беженцев и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.
- Вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против дельта-штамма COVID-19 для сделавших прививку Pfizer, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его данным, какая эффективность Pfizer против дельта-штамма, до сих пор неизвестно. Есть предположения, что она снижается до 40%.
- Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их. Присутствие организации в Афганистане скорректируют в соответствии с требованиями безопасности, но оно все же сохранится. Помощь людям продолжат оказывать, заявил он.
- В России намерены разработать образовательные стандарты, предусматривающие формирование у школьников и студентов нетерпимого отношения к коррупции. Разработать их поручено Министерству просвещения РФ.
- Отчеты российских чиновников о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера планируют усовершенствовать. Предложения в этом направлении правительству страны поручено подготовить до 15 октября 2021 года.
- Власти Нижнекамска решили протестировать обучение начальных классов в формате пятидневки. В качестве пилота выбрали 17 нижнекамских школ (половина от общего числа). Это школы №2, 8, 10, 11, 15, 19, 27, 29, 31, 33 и 36, а также лицей №14 и многопрофильный лицей №37. Пять дней в неделю с 1 сентября 2021 года будут учиться и ученики начальных классов гимназий №2, 22, 25 и 32.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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