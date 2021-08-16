Итоги дня: первый пересадочный тариф в Казани, непопадание Дзюбы в сборную, расширение столицы РТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 16 августа.
- В МИД России сообщили, что обстановка в Афганистане и его столице в целом стабилизируется. Талибы (движение запрещено в России как террористическое) «приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий». В ведомстве добавили, что Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана в целях обеспечения безопасности российского посольства в Кабуле. При этом утром сообщалось, что Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана.
- Между тем тысячи афганцев стремятся эмигрировать из страны и буквально штурмуют американские самолеты, которые вывозят своих граждан. В результате погибли уже три человека — они упали на землю с большой высоты, так как хотели покинуть Афганистан, уцепившись за шасси лайнера.
- Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею, а также увеличивает число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Кроме того, ограничение авиасообщения с Танзанией продлили до 2 сентября из-за сложной эпидемиологической обстановки в этой стране.
- В Казани впервые ввели пересадочный тариф для пассажиров, пользующихся наземным и подземным электрическим транспортом. Он дороже обычной стоимости билета — 45 рублей, но позволит сэкономить тем, кто добирается до места назначения с пересадками. При первом прикладывании карты запускается счетчик времени, и пассажир в течение 45 минут может совершить пересадку с одного вида электрического транспорта на другой без дополнительной оплаты. При повторном прикладывании, если время не истекло, на валидаторе высвечивается надпись: «Годен». Поездка по новому тарифу будет на 17% дешевле при оплате проезда транспортной картой и на 25% — при оплате банковской картой.
- Тренерский штаб Валерия Карпина назвал футболистов, которые приглашены на ближайшие матчи сборной России. В состав не попали нападающий «Зенита» Артем Дзюба, вратари Антон Шунин и Матвей Сафонов, защитники Юрий Жирков и Андрей Семенов. Из «Рубина» на сентябрьские матчи вызваны вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.
- Кабмин Татарстана одобрил предложение Минсельхоза РТ о проведении ярмарок в целях сдерживания роста цен на продукты питания и обеспечения населения сельхозпродукцией и продовольственными товарами повседневного спроса. Они будут проходить с 11 сентября по 25 декабря этого года. Минсельхоз РТ совместно с главами районов должен обеспечить завоз продукции.
- Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник почти достигла отметки в $580 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные ICE. На это повлияли два фактора, первый — «Газпром» забронировал лишь 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину в сентябре. Также цены на газ растут на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе 5 августа.
- Депутаты Казгордумы утвердили новые изменения границ Казани и Лаишевского района. Согласно решению, в границу столицы РТ включены дополнительно семь земельных участков, ранее принадлежавших Лаишевскому району, общей площадью 129 гектаров. Производимые изменения направлены на изменения границ Казани в рекреационных целях. Это сделано в первую очередь для строительства спортивного комплекса для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону в пос. Мирном.
- В ЦИК России прошла жеребьевка по определению мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму. На первом месте идет КПРФ, на втором — «Зеленые», на третьем — ЛДПР, на четвертом — «Новые люди», на пятом — «Единая Россия», на шестом — «Справедливая Россия — За правду». Седьмое место займет «Яблоко», восьмое — «Партия Роста», девятое — РПСС, 10-е — «Коммунисты России», 11-е — «Гражданская платформа», 12-е — «Зеленая альтернатива», 13-е — «Родина», 14-е — «Партия пенсионеров».
- Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о желании подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года в Санкт-Петербурге и столице Татарстана. По его мнению, для проведения предстоящих всемирных игр в Казани есть вся необходимая инфраструктура, а недостающее, например велотрек, можно построить: «Это то, к чему мы давно шли. Понятно, что на сегодняшний день это пока на уровне обсуждений. Но любая дорога к вершине начинается с первого шага. Мы этот первый шаг сделали давно, когда заявились на участие в Универсиаде 2011 года и не смогли одержать победу. Но завоевали право провести Универсиаду-2013 и успешно ее провели».
- Преображенский районный суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года. В течение этого срока ей запрещено посещать места проведения массовых мероприятий, принимать в них участие и менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции (УИС).
- В российских школах учебный год начнется в традиционном формате. Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, с каждым регионом отработали меры по защите здоровья в образовательной среде, регионы держат этот вопрос на контроле. Кроме того, в ведомстве исключили обязательную вакцинацию учителей от COVID-19.
- Проектно-сметная документация расширения улицы Осиновской — от самого ЖК «Салават купере» до Горьковского шоссе — получила положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость реконструкции дороги составляет 1,2 млрд рублей. По проекту, этот участок длиной 1,4 км расширится с двух до четырех полос, там будут обустроены тротуар, освещение, проложены велодорожки, установлены светофоры и шумозащитные экраны.
- В Казани может появиться первый в России беспилотный метрополитен. Уже подготовлено техническое задание по беспилотному управлению электропоездов и проработан проект.
- Президент РФ Владимир Путин присвоил главнокомандующему Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковнику Сергею Суровикину звание генерала армии. С марта 2017 года он возглавлял группировку войск РФ в Сирии.
- Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии начали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России, в том числе и в Татарстане. Они помогают выявлять административные правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки.
- В Центральном академическом театре Российской Армии представили спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», где главный герой (Раскольников) — Ильназ Галявиев, устроивший утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии, где погибли два учителя и семь детей. Между тем в комментариях к посту театра в Instagram люди возмущаются, а некоторые оценили постановку как оправдание терроризма.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан Метшин Ильсур РаисовичМинистерство сельского хозяйства и продовольствия РТКазанская городская дума
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