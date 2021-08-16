В Казани трамвай №5 двое суток будет курсировать по сокращенному маршруту

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани трамвай №5 двое суток будет курсировать по сокращенному маршруту. Это связано с реконструкцией трамвайных путей на улице Саид-Галеева, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

С 23:00 18 августа (среда) по 23:00 20 августа (пятница) трамвай №5 будет ходить по маршруту «Железнодорожный вокзал — ул. Глазунова».

Напомним, на прошлой неделе в Вахитовском районе Казани временно закрыли для движения транспорта перекресток улиц Саид-Галеева, Рустема Яхина и Бурхана Шахиди. Трамвай №5а с 13 августа двое суток курсировал сокращенному маршруту Железнодорожный вокзал — улица Глазунова.





Татьяна Демина