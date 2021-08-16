В Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида и оксида углерода в воздухе
В Казани вновь зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Превышен оказался и уровень оксида углерода. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.
Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №3, расположенный на улице Мартына Межлаука, зафиксировал концентрацию формальдегида на уровне 0,068 мг/куб.метр. Предельно допустимая концентрация составляет 0,05 мг/куб.метр.
ПНЗ №4 на Горьковском шоссе зарегистрировал концентрацию формальдегида в 0,051 мг/куб. метр, а станция мониторинга №7 на ул. Декабристов, 183 — в 0,083 мг/куб.метр.
Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №6, расположенный по ул. Степана Халтурина, 10, зарегистрировал повышенный уровень содержания в воздухе оксида углерода — 5,3 мг/куб.метр. Предельно допустимая концентрация равна 5 мг/куб.метр
Напомним, в Казани с 29 по 31 июля и с 3 по 9 августа зарегистрировали 28 случаев превышения предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. В Гидрометцентре РТ объяснили это погодой, формируемой под влиянием антициклонов
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым