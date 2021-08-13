Итоги дня: дымка в Татарстане, Доронин остается в СИЗО, платная вакцинация для иностранных студентов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 13 августа.
- В Татарстане завершился процесс регистрации кандидатов избирательной кампании — 2021. Больше всего кандидатов зарегистрировали в Центральном округе (десять кандидатов). После него идут Московский, Приволжский и Альметьевский округа — по девять кандидатов. Нижнекамский и Набережночелнинский — по восемь. Средний возраст кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам в республике, — 45 лет. Мужчин больше, чем женщин: 85% и 15% соответственно.
- В Казани последние несколько дней наблюдается дымка, сегодня в некоторых местах появился и запах гари — с такими жалобами в редакцию «Реального времени» обратились жители Вахитовского и Советского районов. Подобные сообщения появляются в соцсетях Альметьевска и Набережных Челнов. В Гидрометцентре РТ считают, наиболее вероятно, что это обусловлено переносом продуктов горения лесов на границе Нижегородской области и Мордовии. Специалисты отметили, что ситуация может усугубляться из-за выбросов транспорта, особенно на перекрестках.
- Тем временем татарстанские пожарные направились туда, откуда, по мнению экспертов, пришли в республику дымка и запах гари, — в Мордовский государственный природный заповеднике «Заповедная Мордовия» им. П.Г. Смидовича. Пожар там тушат с 3 августа. Как сообщил врио начальника ГУ МЧС России по РТ, полковник внутренней службы Ирек Кадамов, возникла необходимость усиления уже работающей группировки МЧС России.
- В Татарстане же из-за жары вновь продлили штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 20 августа. Местами в республике сохранится высокая пожароопасность лесов (4-й класс), в отдельных районах — чрезвычайная (5-й класс).
- Работники Natura Siberica в отрытом письме в соцсети пожаловались на действия Сергея Буйлова, назначенного президентом компании в этом месяце. Сотрудники уточняют, что такой должности нет в уставе группы компаний. При этом, как отмечается в письме, основатель бренда Андрей Трубников уволил Буйлова в 2018 году, спустя 13 месяцев после приема на работу, за профнепригодность. 11 августа работающие дистанционно сотрудники компании лишились удаленного доступа к рабочим компьютерам. Кроме того, «представители нового руководства также попытались изъять документы в нескольких магазинах и спа-салоне Natura Siberica, что привело к отключению касс и моментальной остановке обслуживания покупателей».
- Прокурор Красноярского края Роман Тютюник сообщил, что больше тысячи жителей региона пострадали от действий финансовой пирамиды Finiko. Как выяснило сегодня «Реальное время», для работы с заявлениями от вкладчиков организации в МВД Татарстана создали специальную следственную группу. По данным на начало этой недели, в полицию поступило более 650 заявлений, на данный момент их число перевалило за 700.
- В Верховном суде РТ сегодня рассмотрели апелляцию по делу Finiko. Несмотря на множество доводов защитника и самого обвиняемого в афере, судья Марат Макаров не стал заменять Доронину заключение под стражей на домашний арест — он останется в СИЗО до 28 сентября. Его защитник тем временем настаивает, что никакого хищения денег не было и быть не могло. Арест Доронина адвокат оценил как способ оказания давления на обвиняемого.
- Казань может принять летние Олимпийские игры в 2036 году. Заявка готовится также от Санкт-Петербурга. О том, что столица Татарстана — самый готовый в России город для проведения летних Игр, в июле говорил министр спорта РТ Владимир Леонов. Российский глава Минспорта Олег Матыцин в свою очередь обещал поддержать Татарстан, если его власти подадут соответствующую заявку.
- Власти Москвы отменили ряд «ковидных» ограничений, включая требование о переводе на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников организаций и предприятий. При этом работодателям рекомендуется и дальше придерживаться перевода сотрудников на «дистант», если такое возможно без ущерба для деятельности компании. Помимо этого, перестали действовать все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.
- Со следующей недели в Татарстане начнут вакцинировать от COVID-19 иностранцев и лиц без гражданства на платной основе. За прививка придется заплатить 1,2 тыс. рублей, что включает в себя стоимость вакцины и медосмотра. В настоящее время собирают заявки из медорганизаций, претендующих на проведение вакцинации для иностранцев, окончательный перечень определят на следующей неделе.
- Ревакцинацию в республике прошли 2 013 татарстанцев. Речь идет о людях, которые уже сделали прививку от коронавируса, и с того момента прошло шесть месяцев. В Минздраве РТ отметили, что повторная вакцина делается по предварительной записи. А вот за второй дозой вакцины от COVID-19 в республике не пришли около 20 тыс. татарстанцев.
- 20 августа в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Планируется, что политики обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях и рассмотрят ряд актуальных международных и региональных вопросов. 22 августа Меркель посетит Киев.
- Кабмин Татарстана учредил пять новых грантов в сфере образования. «Лучший билингвальный детский сад», «Поддержка учителей родного (татарского) языка и литературы за подготовку призеров и победителей республиканских олимпиад по родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе и (или) Международной олимпиады по татарскому языку и литературе» и «Наш лучший методист». А также «Лучший педагог общеобразовательной организации для детей с ограниченными возможностями здоровья» и «Поддержка педагогических работников, подготовивших призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников».
- Федеральная антимонопольная служба России проводит внеплановые антикартельные проверки крупных торговых сетей «Перекресток», «Карусель», «Лента», «Магнит» и «Пятерочка». Ведомство оценит ценообразование в них, выяснит причины возможного необоснованного повышения стоимость товаров. При выявлении нарушений могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей.
- Центр дополнительного образования полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию» на базе детского оздоровительного лагеря «Пламя» начнет работать уже с сентября. Здесь сейчас ведутся последние приготовления — свою итоговую проверку проводит Госстройнадзор по Татарстану. Центр поначалу будет принимать детей казанского комплекса «Адымнар», затем туда будут приезжать учащиеся из школы в Лаишево. Из бюджета выделили 352,3 млн рублей на строительство второй очереди, куда входят двухэтажный спальный корпус на 58 человек и многофункциональное здание со столовой на 150 мест с пищеблоком, учебные и технические помещения.
- В России единовременные «школьные» выплаты в размере 10 тыс. рублей перечислили уже родителям 19,4 млн детей. Ожидается, что выплату получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. Она также положена семьям, воспитывающим лиц в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают учиться по основным образовательным программам.
- Минцифры России планирует в 2022 году сделать мобильное приложение для госслужащих. Также в будущем может появиться сервис для удаленной работы чиновников, заявил замглавы министерства Олег Качанов. Ожидается, что он будет представлять собой полный аналог корпоративного рабочего места и будет содержать: корпоративный портал, мессенджер, почту, видео-конференц-связь, средства работы с документами.
- Певицу МакSим, которая на прошлой неделе пришла в себя после длительного пребывания в искусственной коме, сегодня выписывают из больницы. Артистка продолжит лечение и восстановление после перенесенного заболевания в домашних условиях.
- Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изъятии загранпаспортов у должников. Поправка предусматривает возможность изъятия такого документа у граждан, которым по каким-либо причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе если они признаны невыездными из-за неисполнения судебных решений. Проектом предусмотрено, что должник сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе после исполнения обязательств.
- Минздрав Татарстана опроверг распространившуюся накануне в соцсетях накануне информацию о вспышке мононуклеоза в детских садах в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. В ведомстве заявили, что карантинные мероприятия по этому заболеванию в дошкольных учреждениях Татарстана не проводятся. Там же напомнили, что при мононуклеозе не нужны ограничительные мероприятия, а в случае заболевания изолируется только больной.
- Число пострадавших при вчерашнем взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже выросло до 20 человек. Трое пациентов по-прежнему остаются в тяжелом состоянии, еще 12 в состоянии средней степени тяжести находятся в стационарах, пятеро получают помощь амбулаторно. Двое умерли.
- Российский триатлонист и участник Олимпийских игр в Токио Игорь Полянский сдал положительную допинг-пробу — в крови обнаружены следы запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина. В федерации триатлона России решили отстранить его от соревнований, не дожидаясь открытия второй пробы.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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