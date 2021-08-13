Слуцкий о поражении от «Ракува»: «Это были команды примерно одинакового уровня, результат мог быть любой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог второго поединка его команды с польским «Ракувом» и оценил эпизод с удалением защитника команды Ильи Самошникова.

«Я не согласен, что «Ракув» доминировал. Что равная тяжелая игра со взаимными шансами, это да.Что касается решения судьи удалить Самошникова, на мой взгляд, не было первой желтой карточки, но с другой — Самошников знал, что у него есть карточка. Наверное все-таки ключевым моментом была вторая желтая карточка, а не первая.

Также наставник казанской команды ответил на вопрос, какой, по его мнению, ключевой эпизод, решивший исход встречи.

— Если мы такими категориями рассуждаем, то два ключевых фактора победы [«Ракува»] — это удаление Самошникова и нереализованный пенальти Хакшабановича. Но то, что глобально это были команды примерно одинакового уровня, и результат мог быть любой, это на мой взгляд, подтвердили обе игры, — сказал Леонид Слуцкий.

«Рубин» начал выступление в новом еврокубке под эгидой УЕФА Лига конференций со стадии 3-го отборочного раунда. Казанская команда вылетела на этой стадии, не сумев пройти польский «Ракув». Следующий поединок казанцы проведут с «Крыльями Советов» в 4-м туре Российской премьер-лиги.