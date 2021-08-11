Главное к утру: реестр переболевших пациентов, сбор средств для помощи имаму, поражение «Ак Барса»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 11 августа:
- В Татарстане создали реестр пациентов, переболевших COVID-19 и состояние которых угрожает их жизни. Реестр синхронизируют с единой информационной системой здравоохранения. Попавшим в список оформят паспорт здоровья, в котором пропишут риски, рекомендации и контакты медорганизации для лечения.
- В минувшие выходные дотла сгорел дом имама села Шура Арского района Ильдара хазрата Шаймарданова. Несмотря на усилия пожарных и односельчан, дом, придомовые постройки и баня сгорели полностью. Также от огня пострадали еще два соседних домовладения. ДУМ Татарстана объявило сбор средств для помощи священнослужителю.
- В Башкирии промышленные предприятия подключатся к ликвидации лесных пожаров в южных районах республики. Тяжелая техника заводов приступит к опашке лесов. В числе компаний, присоединившихся к ликвидации пожаров, — «Башкирская содовая компания», «Газпром нефтехим Салават» и другие.
- «Ак Барс» крупно проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1:4) во втором матче на Мемориале имени Ромазана. Казанцы первыми открыли счет в середине стартового периода, реализовав большинство. Красивой комбинацией отметились легионеры — Мерфи и Уил отдали передачу, а Линдхольм поразил ворота соперника. После перерыва хозяева льда отыгрались благодаря голу Никонцева. В третьем периоде Прохоркин вывел свою команду вперед, и казанцы побежали сравнять счет. Но вместо этого «Ак Барс» пропустил еще две шайбы и потерпел разгромное поражение.
- Британский ученый заявил, что достичь коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно из-за штамма коронавируса «дельта», потому что он заражает даже привившихся людей. Если привить всех детей, это не остановит передачу вируса. Поллард считает, что нужно сосредоточиться на оптимизации лечения тех, кто уже болеет COVID-19 в тяжелой форме.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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