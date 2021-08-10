Итоги дня: Месси перешел в ПСЖ, суд над ректором КНИТУ-КХТИ, редкий паук в Бавлинском районе

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер вторника, 10 августа:

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал футболистом французского «Пари Сен-Жермен». Об этом клуб сообщил в своих соцсетях, опубликовав ролик. Презентация аргентинца состоится завтра.

Скамью подсудимых Вахитовского райсуда Казани сегодня занял ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко. Его обвиняют в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. На предварительном слушании защита ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру, суд отказал. 28 апреля 2020 года Юшко задержали сотрудники ФСБ и Следкома в здании вуза, а 30-го суд отправил его под домашний арест. Через год эта мера пресечения была отменена. Сейчас временно отстраненный от работы ректор находится под подпиской о невыезде.

В России предложили запретить продажу бензина трейдерами. Появление такой возможности допустил вице-премьер Александр Новак. Он считает, что целесообразно принять меры по донастройке биржевой торговли. Речь может идти как о «временном запрете продажи топлива непроизводителям», так и о запрете на покупку топлива «аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами».

Замглавы Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что ведомство готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса. Он отметил, что отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие.

В Казани трамвай №5а будет ходить по сокращенному маршруту из-за реконструкции трамвайных путей на улице Саид-Галеева. С 13 августа с 23.00 по 15 августа включительно трамвай №5а будет ходить по маршруту Железнодорожный вокзал — ул. Глазунова.

Полиция установила и задержала всех участников массовой драки в заинском кафе. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В ходе расследования были установлены личности и местонахождение всех участников потасовки. Так, задержали 16 человек. По адресам их проживания организовали обыски, изъяли компьютерную технику, отрезок металлической трубы и нож. 6 августа по решению Заинского городского суда в отношении 11 фигурантов избрали меру пресечения в виде ареста: шестерых заключили под стражу, еще пятерым назначили домашний арест.

Блогера Юрия Хованского включили в перечень физлиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Сейчас блогер находится в СИЗО.

Во дворе жилого дома на улице Волгоградской и Декабристов, 150 и 152 в Казани появится первая зарядная станция для электромобилей. Для этой цели подготовят отдельное машино-место, сообщается на сайте исполкома.

В Татарстане нашли редкого паука — южнорусского тарантула (в простонародье — мизгирь). Его обнаружили в Бавлинском районе. Этот вид семейства пауков занесен в Красную книгу Татарстана. Обычно они встречаются в полупустынях, степной и лесостепной зонах.

Депутат Законодательного собрания Камчатки, предприниматель Игорь Редькин признался в убийстве мужчины на свалке в поселке Озерновский. «2 августа произошла трагедия, невольным участником которой стал я, Редькин Игорь Владимирович. Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в текстовом обращении.

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что поступления от повышенного НДФЛ на сверхдоходы за полгода составили 29 млрд рублей.

Кабинет министров Татарстана учредил грант «Поддержка инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов Республики Татарстан». Постановление об этом размещено на официальном портале правовой информации. Грант учреждается в целях реализации госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014—2022 годы».

Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций ПАО «СИБУР Холдинг» в рамках сделки по консолидации АО «ТАИФ». Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-02-65134-D-001D.



Совет директоров концерна «Калашников» избрал нового гендиректора компании — им стал экс-глава «Техмаша» Владимир Лепин. Об этом говорится в сообщении на сайте «Калашникова».



Нурлатская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1965 года рождения. В Нурлате 27 июня 2008 года мужчина в алкогольном опьянении поссорился с 15-летним подростком из-за того, что тот его случайно задел плечом. В ходе конфликта мужчина схватил подростка за шею, после чего ударил ножом в живот. Потерпевший получил тяжелое ранение, ему удалось выжить только благодаря медпомощи. После совершения преступления обвиняемый скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Позднее выяснилось, что мужчина скончался на территории Украины в январе этого года. При таких обстоятельствах уголовное дело подлежало прекращению за смертью обвиняемого, но мать последнего возразила против такого решения. В связи с этим уголовное дело направлено в Нурлатский районный суд для рассмотрения по существу.

Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани со зрителями и без паспортов о вакцинации. Министр спорта Татарстана подтвердил, нынешние сроки с 4 по 11 сентября уже окончательно утверждены. Спортсмены из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана разместятся в деревне Универсиады. Там же, на Аллее флагов, планируется провести церемонии открытия и закрытия Игр.

В Казани туристов чаще всего раздражают аниматоры в ростовых костюмах животных на улице Баумана. Об этом сообщается на сайте Госкомитета Татарстана по туризму.

В Казани три станции вновь зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе. Данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ. Так, ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 и ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2 зафиксировали концентрацию формальдегида на уровне 0,083 и 0,052 соответственно. Норма составляет 0,05 мг/куб. метр. ПНЗ №7 ул. Декабристов, 183 зафиксировал показатель 0,09 мг/куб. метр.

Бывших главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева задержали по делу о растрате, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В Татарстане на сегодняшний день нет проблем с обеспечением медицинских учреждений донорской кровью. Однако, как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава Татарстана, растет потребность медорганизаций и количество реципиентов, которым она нужна.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы ФБК* Ивана Жданова и экс-главы «Штабов Навального»** Леонида Волкова, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Их подозревают в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента по решению Министерства юстиции РФ от 9 октября 2019 года; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 9 июня 2021 года.



** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 9 июня 2021 года.



Алексей Нечаев