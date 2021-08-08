Сегодня в Татарстане ожидается до +32 градусов
В Татарстане сегодня, 8 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр РТ.
На территории республики максимальная температура днем составит от +27 до +32 градусов. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
По данным Гидрометцентра РТ, 8 августа погода в Татарстане будет формироваться под влиянием антициклона. По предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели в республике сохранится сухая погода. Температура снова повысится до +30... +34 градусов.
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