Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд в пятиборье в плавании на 200 метров

Российская спортсменка Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд в плавании в соревнованиях по пятиборью на Олимпиаде-2020 в Токио.

На дистанции в 200 метров вольным стилем уроженка Башкирии показала результат в 2.07.31. Другая россиянка из Башкортостана Ульяна Баташова стала третьей в своем заплыве.

Несмотря на хороший результат в плавании, Губайдуллина занимает лишь 10-е место в общем зачете пятиборья. Баташова пока третья и продолжает бороться за олимпийскую медаль.