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Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд в пятиборье в плавании на 200 метров

10:32, 06.08.2021
Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд в пятиборье в плавании на 200 метров
Фото: pentathlon-russia.ru

Российская спортсменка Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд в плавании в соревнованиях по пятиборью на Олимпиаде-2020 в Токио.

На дистанции в 200 метров вольным стилем уроженка Башкирии показала результат в 2.07.31. Другая россиянка из Башкортостана Ульяна Баташова стала третьей в своем заплыве.

Несмотря на хороший результат в плавании, Губайдуллина занимает лишь 10-е место в общем зачете пятиборья. Баташова пока третья и продолжает бороться за олимпийскую медаль.

СпортВодные виды спорта
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