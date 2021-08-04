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Экс-баскетболист УНИКСа Сергеев стал игроком «Автодора»

15:43, 04.08.2021
Экс-баскетболист УНИКСа Сергеев стал игроком «Автодора»
Фото: vk.com/unicsbasket

Российский баскетболист Павел Сергеев перешел в «Автодор», сообщает пресс-служба саратовского клуба.

Игрок, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, подписал однолетнее соглашение с командой. За «Автодор» Сергеев будет выступать под 30-м игровым номером.

Последним клубом баскетболиста был УНИКС. За казанскую команду Сергеев играл с сезона-2017/2018. Летом нынешнего года казанцы не стали продлевать контракт с игроком.

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СпортБаскетбол
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