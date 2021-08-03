Итоги дня: МакSим пошла на поправку, регионы ждут вакцин от гриппа и стрельба у Пентагона
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер вторника, 3 августа:
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые поставки вакцины от гриппа в регионы начнутся после 8 августа. В Татарстане прививочная кампания от гриппа должна начаться в сентябре.
- В детском оздоровительном лагере в Башкирии у шести детей и пяти взрослых диагностировали COVID-19. Прокуратура республики начала проверку по данному факту. Детей и работников, у которых выявили коронавирус и которые находились с ними в непосредственном контакте, незамедлительно вывезли с территории учреждения. Им назначено необходимое лечение, на территории лагеря провели дезинфекцию.
- Еврокомиссия признала действующими на территории Евросоюза сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от COVID-19 «Спутник V». Таким образом, сертификаты вакцинации Сан-Марино действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.
- В первом полугодии текущего года в Татарстане нефтяные компании добыли 16,7 млн тонн нефти, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 1,1%. В июне добыча нефти выросла на 15,6% в сравнении с июнем 2020-го, а по сравнению с маем этого года снизилась на 5,8%
- Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев высказался по поводу обязательной вакцинации сотрудников избирательной системы. Видео было опубликовано в instagram-аккаунте Центризбиркома Татарстана. Кондратьев пообещал никого не принуждать к вакцинации, но аргументированно убеждать подумать.
- В Казани лидер Finiko Кирилл Доронин оспаривает свой арест. В деле о мошенничестве пока фигурирует ущерб в 13 млн рублей и меньше десятка потерпевших «инвесторов», вложившихся в «криптопирамиду» и оставшихся без денег. Сам Доронин с обвинением не согласен. Его адвокат Всеволод Добрынин в суде первой инстанции отметил, что никакого хищения денежных средств его клиент не совершал, а перед вложением криптовалюты каждый из участников проекта подписывал пользовательское соглашение, в котором не было «ни слова о гарантированном возврате».
- Певица МакSим (Марина Абросимова) пришла в сознание и идет на поправку. Певица дышит через кислородную маску самостоятельно, а в ее состоянии наблюдается положительная динамика — пневмония в стадии разрешения. Наиболее пострадавшее правое легкое восстанавливается. Пока МакSим все еще находится в реанимации.
- В Татарстане утвердили величину минимального потребительского бюджета за II квартал 2021 года в размере 17 949 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. За I квартал 2021 года бюджет составлял 17 639 рублей, то есть он увеличился на 310 рублей.
- После публикации «Реального времени» о силках для уток на берегу Казанки сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам выехали на место с рейдом. Инспекторы провели проверку перед Храмом-памятником воинам, павшим при взятии Казани, где ранее были обнаружены ловушки для уток (петли). Во время выезда силки не были обнаружены, однако ведомство взяло территорию на контроль.
- Российский борец Муса Евлоев выиграл соревнования по греко-римской борьбе на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В финале категории до 97 кг он боролся с Артуром Алексаняном из Армении и сумел довести дело до победы. Счет финальной схватки — 5:1. Также российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио в соревнованиях на перекладине, он получил за свое выступление 14,533 балла. А женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады-2020.
- В Казани на территории Пороховой слободы на улице Богатырева началось восстановление исторической ротонды. Она посвящена подвигу директора предприятия Всеволода Лукницкого. 14 августа 1917 года на заводе произошел взрыв и началось возгорание. Лукницкий, услышав первый взрыв, поспешил на завод. Ему удалось открыть дренажную систему, которая затопила часть складов и цехов. Сам мужчина в ходе инцидента был смертельно ранен и вскоре скончался от большой потери крови.
- В субботу, 7 августа, в Казани у центра семьи «Казан» состоится авиашоу «Я выбираю небо», посвященное Дню воздушного флота России. В мероприятии задействовали порядка 20 воздушных судов, в том числе Министерства обороны РФ, гражданской и экспериментальной авиации, Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России, ПАО «Казанский вертолетный завод». Перед казанцами выступит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».
- Депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Он отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Но федеральным законодательством предусмотрено, что детсады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.
- Следственные органы СК РФ по Татарстану добились полного погашения задолженности по зарплате в ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту невыплат сотрудникам АО УК «Камдорстрой» и дочерних предприятий. По версии следствия, в 2020—2021 годах руководство предприятия не выплачивало полную зарплату работникам. При этом у компании были возможности полностью рассчитаться с коллективом, однако средства направлялись на иные нужды.
- Казанская ветеринарная академия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19. Студенты должны сделать прививки от COVID-19 до 25 августа, сотрудники — до 16 сентября, следует из указа ректора вуза Рустама Равилова. Тех, кто не предъявит сертификат о вакцинации, в здание академии планируют не пускать.
- Вечером 3 августа Пентагон перевели на осадное положение из-за стрельбы. На остановке у штаб-квартиры Минобороны США прозвучали выстрелы. Сообщается, что по меньшей мере один человек ранен. Гражданам рекомендовали избегать этой территории. Предположительно, стрельба произошла у центра транзитных перевозок. «В Пентагоне объявлен локдаун из-за инцидента в транзитном центре. Мы просим граждан избегать посещения этого места», — сообщает охрана здания в Twitter. По данным ряда местных телеканалов, речь идет о нескольких раненых.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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