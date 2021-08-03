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ХК «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Березиным

16:15, 03.08.2021
ХК «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Березиным
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Защитник Максим Березин стал игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Срок контрактного соглашения с хоккеистом не уточняется.

Воспитанник «Ижстали» и «Нефтехимика» Березин уже выступал за нижнекамскую команду с 2009 по 2017 год. На счету защитника свыше 500 проведенных матчей на уровне КХЛ.

Последние два сезона Березин провел в «Автомобилисте», с которым расторг контракт в конце июня.

В 2011 году он в составе сборной России выиграл молодежный чемпионат мира.

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik
СпортХоккей
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