ХК «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Березиным

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Защитник Максим Березин стал игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Срок контрактного соглашения с хоккеистом не уточняется.

Воспитанник «Ижстали» и «Нефтехимика» Березин уже выступал за нижнекамскую команду с 2009 по 2017 год. На счету защитника свыше 500 проведенных матчей на уровне КХЛ.

Последние два сезона Березин провел в «Автомобилисте», с которым расторг контракт в конце июня.

В 2011 году он в составе сборной России выиграл молодежный чемпионат мира.