Назначены даты проведения Всероссийских проверочных работ в колледжах

Всероссийские проверочные работы пройдут во всех колледжах страны с 15 сентября по 9 октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Проверочные работы пройдут впервые. Их будут писать студенты первых курсов, а также студенты, которые в прошлом году закончили освоение общеобразовательных предметов. Расписание уже утверждено, пишет ТАСС.

Ранее Всероссийские проверочные работы проводили среди школьников. Их пишут с марта по май учащиеся 4, 5, 6 и 11-го классов общеобразовательных организаций. В этом году в России предложили отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников.



Ольга Плешкова