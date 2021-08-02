Итоги дня: возвращение жары в Татарстан, пожар в Доме Маркова, уголовное дело против Коломойского
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер понедельника, 2 августа:
- В Казани с 7 августа будут организованы специализированные ярмарки, на которых горожане смогут приобрести овощи по ценам производителей. Они начнут работу с 6 утра, проводиться будут до тех пор, пока не стабилизируются цены на плодово-овощную продукцию в магазинах, либо до 11 сентября, когда откроются осенние сезонные ярмарки. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане 484 257 семей с детьми получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. На единовременную «школьную» выплату претендуют 563 тысячи татарстанских детей. Общая сумма составит более 5,63 млрд рублей.
- Сегодня утром в Гидрометцентре РТ объявили штормовое предупреждение в связи с 37-градусной жарой во вторник. Однако по прогнозу синоптиков, жара к концу недели несколько спадет. Во вторник и среду ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер и до +37 градусов. Из-за близости атмосферных фронтов в четверг в Татарстане местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температурный фон немного понизится. Ночью ожидается до +14—19 градусов, днем — +24—29 градусов. В пятницу, 6 августа, и в субботу, 7 августа, республика снова окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадки маловероятны. Температуры воздуха ночью понизятся до +11—16 градусов, днем — от 21 до 26 градусов.
- Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая не создает новых товаров, такое мнение в интервью РБК выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Рост российской экономики мог бы составить более 5% при производстве востребованных в мире товаров. «Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone. Мы должны что-то для мира создать», — уверен Кудрин.
- В Татарстане возбудили уголовное дело на украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Его обвиняют в создании преступного сообщества и крупном хищении у компании «Татнефть». По данным источников «Реального времени», делом занимается Главное следственное управление МВД Татарстана. По версии силовиков, в декабре 2006 года несколько крупных украинских предпринимателей создали преступное сообщество и украли у «Татнефти» 4 млрд долларов. В списке подозреваемых, кроме Коломойского, значатся Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко.
- Сегодня российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. В вольных упражнениях она разделила третье место с японкой Маи Мураками — 14,166 балла. Первой стала американка Джейд Кэри — 14,366, вторая — представительница Италии Ванесса Феррари: 14,200. Борец Сергей Семенов в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг завоевал бронзовую медаль. Теперь в российской копилке стало 12 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых медалей на Олимпиаде-2020 в Токио. Россия занимает пятое место в медальном зачете.
- Киев дождется момента, чтобы вернуть Крым, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселеву. Он пригрозил России «камнями с неба». «Как писали во время аннексии, «главное вернуться в Россию, а так хоть камни с неба» — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождемся своего времени», — сказал он.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал критику президента Татарстана в отношении глав муниципалитетов республики из-за ненадлежащего содержания общественных пространств. По его словам, она справедлива. Но при этом градоначальник заметил: «Идут строители, следом — очень активно идут вандалы. Приводят в непотребное состояние то, что было сделано и нами, и строителями с любовью».
- В Казани фотограф Саша Гром спасла попавшую в силки утку. Она освободила птицу и обнаружила еще несколько таких ловушек, расставленных специально возле берега Казанки. Неизвестные специально подсыпают в ловушку корм, чтобы утка попалась и медленно задыхалась. В Госкомитет по биоресурсам РТ «Реальному времени» сообщили, что в ближайшее время сотрудники Госкомитета выйдут на место происшествия и проверят данный факт. По их данным, силки установлены возле берега перед Храмом-памятником воинам, павшим при взятии Казани.
- Сегодня утром в Казани загорелся Дом Маркова 1853 года постройки на улице Баумана. Возгорание произошло на чердаке. К моменту приезда пожарных расчетов площадь пожара составила 60 кв. метров. Возгорание было локализовано и потушено. По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ на крыше и чердаке здания.
- Руководитель следственного управления по РТ Валерий Липский лично ознакомился с ходом строительных работ в реконструируемой казанской гимназии №175. Школа будет сдана в эксплуатацию в кратчайшие сроки. В строительстве задействованы 250 человек, они работают в три смены. В ходе осмотра школы обсуждалось, где будет обелиск в память о погибших и пострадавших в гимназии №175. Были предложены варианты установки как внутри школы, так и за ее пределами.
- Полицейские Татарстана задержали в Чебоксарах подозреваемого в мошенничестве преподавателя танцев. Он собрал с девушек деньги на костюмы и для съемок клипа и сбежал. Сейчас в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
- В Татарстане на всей протяженности дублера Горьковского шоссе установят шумозащитные экраны и наружное освещение. Сейчас там продолжается переустройство водоводов и сетей электроснабжения, устройство нового водовода и ливневой канализации, возведение земляного полотна и конструкций дорожной одежды.
- В деле «поволжского маньяка» появились новые эпизоды убийств женщин. Об этом рассказал глава криминалистического центра СК Зигмунд Ложис. Мужчина причастен к убийствам 30 женщин в Приволжском, Уральском и Центральном округах. Сейчас он содержится в Казани в одиночной камере изолятора на Япеева. Другие заключенные, узнав о его заключении, объявили ему бойкот.
- В Набережных Челнах Роспотребнадзор выдал более 50 предписаний предприятиям о вакцинации трудовых коллективов. Об этом сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев. Такое решение было принято в связи с тем, что в организациях выявили минимум по одному заболевшему COVID-19. В Челнах зарегистрировали 3 175 случаев коронавируса за весь период, этот показатель ниже республиканского на 5,5%. Выздоровели 1 910 челнинцев. Первым компонентом вакцинировались 104 260 жителей города, а вторым — 77 708. Всего в автоград поступило 112 845 доз вакцин.
- Германия не планирует перекрывать поставки газа из России по трубопроводу «Северный поток — 2», какова бы ни была позиция США на этот счет. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Берлин предпочитает использовать для попыток повлиять на Москву санкции Евросоюза, а не прямые угрозы перекрыть газопровод.
- Вопрос присутствия зрителей на спортивных соревнованиях Игр стран СНГ пока остается открытым, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом заявил председатель спорткомитета Казани Альберт Салихов. На Игры заявились 10 стран, в них примут участие 1 473 спортсмена, будет разыграно 184 комплекта медалей по 16 летним видам спорта, в том числе таким, которые пока не входят в олимпийскую программу. В состав российской сборной войдут и татарстанские спортсмены.
- Школьница из Краснодара осталась сиротой после того, как ее родители и бабушка умерли с разницей в несколько дней якобы после прививки от коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил проверить эти сообщения. СМИ, ссылаясь на источник, сообщают: родители и бабушка оставшейся сиротой краснодарской школьницы получили только первый компонент прививки от коронавируса, на 10—12-й день после укола у них обнаружили COVID-19. Также у них был сахарный диабет.
- «Газпром» не стал бронировать на четвертый квартал дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу. Всего на аукционе по украинскому транзиту на этот период разместили дополнительные 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. Госкорпорация также не стала бронировать мощности, предложенные в том же объеме на первые три квартала 2022 года.
- Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко предположил, что в России рыночные ставки могут к концу 2021 года вырасти до 8,5—9%. По его словам, на сегодняшний день ставка уже достигает 8,2%. За 2021 год в России выдадут 1,7—1,8 млн ипотечных кредитов, что будет соответствовать прошлогоднему показателю, спрогнозировал Мутко.
- У челнинцев возникают сложности с оформлением сертификатов о вакцинации, жители города жалуются на это в социальных сетях. Анонимная пользовательница написала в Instagram, что после прохождения второй процедуры вакцинации обращалась в поликлинику, МФЦ и Минздрав Татарстана, а еще писала заявление на портале госуслуг. В комментариях подписчики посоветовали убедиться в том, что учетная запись на портале госуслуг подтверждена, а еще обратиться на горячую линию штаба по борьбе с коронавирусом.
- Общественный совет при Министерстве культуры России проведет слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии нацбезопасности. Об этом заявил председатель Общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов. По его мнению, именно общественные структуры должны взять на себя роль «общественных контролеров, не цензоров, а контролеров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента».
- Правительство России дополнительно направит более 53 млрд рублей на финансирование строительства и ремонта дорог. 43 млрд рублей из них пойдут на строительство скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
- В Казани жителей 13 аварийных домов на 100 жилых помещений, в которых проживает 294 человека, расселят до 2022 года. Для этих целей власти города приобрели квартиры в жилом комплексе «Салават купере» на сумму 223,4 млн рублей. В ближайшее время начнут расселять жителей трех домов на улице Ново-Азинской, двух — на улице Колымской, двух — в переулке Дружном и еще из домов по улицам Железнодорожной, Водников, Главной, Привокзальной, Бирюзовой, в переулке Поселковом.
- Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила спортивный арбитражный суд отменить решение Национального олимпийского комитета страны об ее отстранении от участия в Олимпийских играх в Токио. CAS отклонил ее запрос. Директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил, что Тимановская подала заявление на предоставление политического убежища в Польше.
- В Набережных Челнах по итогам шести месяцев 2021 года естественный прирост населения составил 559 человек, сообщила глава Управления ЗАГСа города Равиля Зарипова. За полгода в Челнах родились 3 235 детей, или 6,1 на 1 тысячу человек. По республике этот показатель составляет 5,1 родившихся ребенка на 1 тысячу населения. В это же время в Челнах скончались 2 676 человек, что ниже средних показателей по Татарстану.
- В Татарстане средний размер ипотечных кредитов в июне 2021 года составил 2 667 999 рублей. По сравнению с маем он вырос на 6,7%. По среднему чеку выданных в прошлом месяце ипотечных кредитов республика заняла 18-е место. В топ-10 попали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Приморский край, Тульская область, Ханты-Мансийский АО, Ставропольский край, Нижегородская область, Краснодарский край и Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО).
- В МВД России сейчас не разрабатывают документ, который предусматривал бы включение в паспорт графы «национальность», заявили в пресс-службе ведомства. По действующему законодательству не предусматривается внесение в паспорт сведений о национальности человека.
- Серийный образец российского автомобиля Aurus, который будет работать на водороде, планируется создать к 2024 году. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью «РБК-ТВ».
- Член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса. «Преобладающие доказательства свидетельствуют, что вирус действительно распространился из Уханьского института вирусологии в результате инцидента, причем это произошло ранее 12 сентября», — говорится в отчете.
- В Татарстане в воскресенье, 1 августа, на 72-м году жизни умер экс-заведующий реанимацией Республиканской клинической больницы, заслуженный врач РТ Сергей Михеев. Он начал работать в РКБ в 1977 году. Уже через два года он возглавил реанимацию больницы.
- В Москве Пресненский суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Он разыграл в метро приступ COVID-19. В минувшую пятницу прокурор попросил приговорить молодого человека к четырем годам колонии общего режима. Он обвинялся по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Джаборов и его напарники разыграли пассажиров фиолетовой ветки московского метрополитена в феврале прошлого года. Один из молодых людей упал и начал изображать приступ, в то время как его товарищи кричали об опасности COVID-19.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсамМагдеев Наиль ГамбаровичЛипский Валерий АндреевичСалихов Альберт Иршатович
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