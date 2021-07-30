Итоги дня: арест сооснователя Finiko, в Татарстан вернется жара, госнаграды для призеров Олимпиады
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер пятницы, 30 июля:
- Сегодня в Казани задержали одного из основателей компании Finiko, признанной Центробанком РФ финансовой пирамидой, Кирилла Доронина. После 16:00 его доставили в Вахитовский райсуд Казани. Доронин не ожидал, что его задержат. Сам приехал дать в ГСУ МВД РТ дать показания. Доронин посещает ведомство с начала июля. По данным источников «Реального времени», новое дело о мошенничестве в отношении Доронина (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено 28 июля, и следствие намерено ходатайствовать о его аресте. Задержание произошло сегодня в ГСУ МВД РТ с 10 до 11 часов — в ходе очередного допроса. Однако если ранее сооснователя «Финико» допрашивали в качестве свидетеля по делу о незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), то сегодня его статус изменился. Следствие попросило заключить сооснователя финпирамиды Finiko Кирилла Доронина под стражу до 28 сентября. Именно такую меру пресечения обвиняемому в мошенничестве сегодня избрал Вахитовский райсуд Казани. Его адвокат Вячеслав Добрынин отмечал, что состава преступления вообще нет, поскольку никаких денежных средств потерпевшие не передавали. «Это была криптовалюта, которую они самостоятельно где-то обменивали», — сообщил защитник. А еще добавил, что для участия в проекте каждый из его участников обязан был подписать пользовательское соглашение, в котором не было ни слова о возврате вложенного, только слова — либо вместе прогорим, либо заработаем.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести референдум по новой Конституции страны не позднее февраля следующего года. Перед этим ее вынесут для ознакомления на всенародное обсуждение. Лукашенко уже представили новый проект основного закона Белоруссии, но он отправил «это писание» на доработку в Конституционную комиссию. «Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие». Белорусский лидер пообещал лично «пройтись» по каждому разделу и по каждой статье новой версии Конституции совместно с разработчиками ее проекта.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил поддержать проект открытия филиала Казанского федерального университета в Киргизии. По его мнению, это позволит укрепить российско-киргизские отношения.
- В Татарстан возвращается аномально жаркая погода. На следующей неделе синоптики прогнозируют до +37 градусов. Ожидаются также дожди и грозы. В субботу, 31 июля, в Татарстане пройдут кратковременные дожди, утром, днем локально сильные. В воскресенье, 1 августа, ночью, преимущественно в восточных районах РТ, ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит +14... +19°С. Днем осадков не прогнозируется. Воздух прогреется до +27... +32 градусов. В понедельник, 2 августа, ожидается жаркая сухая погода. Ночью синоптики прогнозируют +14... +19 градусов, днем — от +29 до +34°С. Во вторник, 3 августа, ожидаются небольшие дожди. Днем максимальные температуры воздуха достигнут +32... +37 градусов. В среду, 4 августа, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт — температурный фон понизится. Местами пройдет кратковременный дождь. Ожидается гроза и усиления ветра. На западе республики прогнозируется +24... +29°С, в восточных районах — от +30 до +35 градусов.
- Озеро в селе Богородском, в защиту которого поднялись жители одноименного сельского поселения и казанцы, сохранит свои источники и природную красоту. После выхода статьи в «Реальном времени» дорожные рабочие раскопали засыпанное песком место пересечения будущей трассы и реки Крутовки и проложили трубы, чтобы вода могла беспрепятственно продолжить свой путь к озеру. Восстановительные земельные работы были проведены спустя два дня после публикации истории об угрозе высыхания озера в Богородском.
- Сборная России по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2020 в Токио. В финальном поединке россияне Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков проиграли команде Японии и заняли второе место на турнире.
- Россиянка Анна Пракатень стала второй в соревнованиях одиночек по академической гребле на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В финальном заплыве спортсменка показала время 7 минут 17,39 секунды и уступила лишь новозеландке Эмме Твигг, которой покорился олимпийский рекорд среди одиночек — 7:13,97. Третьей на финиш приплыла Магдалена Лобниг из Австрии (7:19,72). Это первая медаль с 1980 года в женской одиночке для нашей сборной.
- Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил о готовности приступить к исследованию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» на подростках уже в сентябре. Его могут начать после завершения пострегистрационных клинических исследований препарата.
- Назначен на генеральскую должность выходец из Татарстана, полковник юстиции Марат Галиханов. Указом президента РФ он назначен руководителем Следкома по Самарской области. Официально Указ еще не опубликован.
- Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио. Он выступал в весовой категории свыше 100 кг. В четвертьфинале спортсмен победил двукратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира француза Тедди Ринера. В полуфинале он проиграл дзюдоисту из Грузии Гураму Тушишвили. Это третья медаль российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. Ранее бронзовые награды выиграли Мадина Таймазова (до 70 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг).
- Елена Осипова заняла второе место в соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В финале россиянка уступила кореянке Ан Сан. Встреча дошла до тай-брейка, где точнее оказалась спортсменка из Южной Кореи.
- Виталина Бацарашкина принесла сборной России очередную золотую награду. Российская спортсменка стала первой в стрельбе из пистолета с 25 метров у женщин. Второе место у кореянки Ким Минджун. Это уже вторая золотая медаль Бацарашкиной на нынешних Играх. Ранее Виталина заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, принеся сборной России дебютное золото на Олимпиаде-2020.
- Российских призеров Олимпийских игр в Токио представят к государственной награде. Об этом напомнил министр спорта РФ Олег Матыцин в поздравлении двукратной олимпийской чемпионки Виталины Бацарашкиной.
- К 2024 году объем активов исламской экономики должен увеличиться с $2,9 трлн до $3,7 трлн, заявил президент Татарстана и председатель группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов. Исламская экономика — неотъемлемая часть мировой, во всех ее направлениях прогнозируется уверенный рост, подчеркнул он.
- Более миллиона россиян прошли полный цикл противокоронавирусной вакцинации «ЭпиВакКороной», сообщил гендиректор разработавшего вакцину центра «Вектор» Ринат Максютов. После вакцинации этой вакциной коронавирусом заболели лишь 0,5%. Вакцина поставляется во все регионы России. В настоящее время произведено уже более 4 млн доз этой вакцины.
- В Казани ввели к эксплуатацию последний проблемный дом ЖК «Молодежный», расположенный на ул. Чингиза Айтматова, 9. В трехподъездном доме переменной этажности 294 из 323 квартир принадлежат дольщикам. На дворовой территории пятого дома ЖК «Молодежный» имеется детская и спортивная площадки. Есть подземная автостоянка на 134 машино-места и детский сад №3. Строительство дома началось в 2014 году. Сдать его планировалось в 2016 году, но из-за банкротства застройщика ЖК «Молодежный» работы остановились. Они возобновились лишь осенью 2020 года.
- В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки — в преступлении подозревают сотрудника полиции. Подозреваемый подполковник полиции живет в том же поселке, где произошло убийство. Его задержали. По данным СМИ, подозреваемый мог сначала сбить девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и убил ее несколькими ударами ножа. Следователи рассматривают эту версию в качестве основной. Подозреваемого уволили из органов внутренних дел по результатам служебной проверки. Также, по предварительным данным, сведения о наличии близких отношений между полицейским и девушкой не соответствуют действительности.
- В Санкт-Петербурге со 2 августа аттракционы и фуд-корты смогут работать при условии, что 100% сотрудников до этого дня получили хотя бы первый компонент вакцины от COVID-19. С 1 сентября они обязаны пройти полный курс вакцинации. Исключение — работники, которые переболел коронавирусом и с даты их выздоровления прошло не более полугода. До 1 октября в Северной столице России должны привиться 80% сотрудников плавательных бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, заведений общепита и сервисов доставки продуктов питания, парикмахерских, салонов красоты, бань. Также до 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений и ГУП Санкт‑Петербурга должны обеспечить вакцинацию не менее чем 80% сотрудников.
- Из-за высокого уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге «ВКонтакте» и Radio Record перенесли VK Fest на 2022 год. VK Fest проведут 23—24 июля 2022-го в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. «ВКонтакте» отметили, что около месяца назад решили перенести фестиваль на август. Тогда же уточнялось, что мероприятие может состояться только в 2022 году. Программа все это время продолжалась готовиться, новые даты согласовывались с артистами, спикерами и участниками.
- В столице Татарстана на улице Саид-Галеева у железнодорожного вокзала «Казань-1» рабочие подготавливают основание под новый трамвайный путь. Старый планируется перенести для удобства высадки пассажиров. Работы по реконструкции трамвайных путей ведутся сразу на нескольких участках
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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