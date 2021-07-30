Главное к утру: новая победа на ОИ-2020, отложенный полет Starliner, продленный срок сдачи тестов на COVID-19
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 30 июля:
- Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских Игр в Токио на дистанции 200 м на спине. Рылов проплыл дистанцию за 1.53.27 — это новый олимпийский рекорд. Серебро взял американец Райан Мерфи (1.54.15), бронза досталась британцу Люку Гринбанку (1.54.72). Для сборной России это золото стало девятым. В медальном зачете Россия находится на четвертом месте.
- Испытательный полет космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС), намеченный на 30 июля, отложен из-за самопроизвольного включения двигателей только что пристыкованного к МКС модуля «Наука». Запуск корабля запланирован на 3 августа в 01.20 по времени Восточного побережья США (08.20 мск). Стыковка с МКС должна состояться 4 августа. Запущенное NASA расследование возглавит «Роскосмос», в нем примут участие американские инженеры.
- В Татарстане иномарка наехала на нерегулируемом переходе на трассе М-7 «Волга» на женщину с ребенком. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия, восьмилетнюю девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Инцидент произошел сегодня на 834-м км автодороги. Автомобиль «Джили» не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Следственный отдел ОМВД России по Пестречинскому району начал процессуальную проверку. Ход проверки взяла на контроль прокуратура района.
- Роспотребнадзор продлил срок сдачи тестов на COVID-19 для прибывающих из-за рубежа россиян — теперь результат теста на COVID-19 для непривитых и не болевших коронавирусом россиян по возвращению из-за рубежа нужно загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней со дня прибытия в страну.
- «Сочи» в гостях обыграл азербайджанский «Кешлю» со счетом 4:2 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Дублем в составе сочинцев отметился Марко Дуганджич, еще по голу забили Никита Бурмистров и Данила Прохин.
- Белорусский «Торпедо-БелАЗ» проиграл матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Копенгагену» со счетом 1:9. Матч проходил в Казани.
Игра проходила на нейтральном поле Центрального стадиона из-за невозможности белорусской стороны сыграть дома. Датский клуб встретится в третьем квалификационном раунде с победителем пары «Словацко» — «Локомотив» (Пловдив).
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым