Итоги дня: смерти привитых от ковида, госрегулирование цен на стройматериалы, ухудшение погоды
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 29 июля:
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что разработка механизма компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа завершена. Постановление правительства должны опубликовать либо в этот четверг, 29 июля, либо в следующий, 5 августа. Хуснуллин обратил внимание, что проблема стоимости стройматериалов стоит остро во всем мире.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что торговыми партнерами Татарстана в 2020 году выступили около 160 стран. Об этом он рассказал в Казани на пленарной дискуссии, посвященной деятельности международной системы торговых и промышленных палат. Татарстан готов к самому широкому сотрудничеству с зарубежными партнерами. Опыт работы зарубежных торгово-промышленных палат интересен для республики.
- Минниханов заявил, что Турция вложила в экономику Татарстана порядка $2 млрд. Республика заинтересована в расширении проектов турецкого бизнеса на ее территории, добавил он. В свою очередь, татарстанские компании нефтехимического и машиностроительного сектора изучают возможность реализации инвестиционных проектов в Турции, сообщил Минниханов на встрече с министром торговли страны Мехметом Мушем.
- В Татарстане планируется создать единый центр мониторинга и диспетчеризации. На сегодняшний день проект находится на первом этапе, сообщил директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов на KazanSummit 2021.
- Сборная России обыграла команду Франции в финале командных соревнований рапиристок на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и уроженка Казани Марта Мартьянова стали олимпийскими чемпионками. Решающий, 45-й укол нанесла Дериглазова. Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные награды в соревнованиях по академической гребле на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Россиянки стали вторыми в двойках распашных без рулевого, принеся России первую олимпийскую награду за последние 17 лет в данном виде спорта. Ангелина Мельникова стала бронзовой призеркой Олимпийских игр — 2020 в Токио в личном многоборье по спортивной гимнастике у женщин.
- Международный третейский суд присудил бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию в $5 млрд в споре с Россией. Речь идет о споре, отдельном от магистрального судебного дела ЮКОСа на $60 млрд, заявила бывшая структура группы ЮКОС. Решение 23 июля вынес Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге. Экс-структуре ЮКОСа присудили компенсацию в $5 млрд, включая проценты и судебные издержки. Российская сторона пока не подтвердила эту информацию.
- «Джаз в усадьбе Сандецкого» возвращается из Кремля на прежнюю площадку. В Казани на организацию XV Международного фестиваля импровизационной музыки потратят свыше 2 млн рублей. Заказчиком выступило Министерство культуры Татарстана. Сообщается, что на фестивале в Казани должны выступить Arseny Rykov Trio, квартет Алины Енгибарян, Carlos Enrique Veitia Hechavarria, Horsepower, Ruden Jazz Band.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал учения Agile Spirit 2021 с участием 12 стран — членов НАТО, а также Азербайджана, Украины и Грузии, которые стартовали на территории последней. По его словам, такая активность Североатлантического альянса у российских границ обязывает власти принимать меры для обеспечения безопасности государства.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников вдоль всей границы страны с Азербайджаном. Этот вопрос он планирует обсудить с властями РФ. По его словам, ситуация на границе Армении с Азербайджаном не успокаивается.
- В Набережные Челны до конца недели поступят 100 доз вакцины «КовиВак». Препарат будет доступен для челнинцев, которые заранее записались в лист ожидания в медучреждениях. Также в ближайшее время ожидается поставка 500 доз «Спутника Лайт». В среднем в Набережных Челнах ежедневно прививается 1—1,2 тыс. человек, из них до 160 человек — в ТЦ «Омега». Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 100 477 челнинцев, второй — 72 848.
- В Казани в троллейбусе №2 с 1 августа вводится бескондукторная система оплаты проезда. Расплатиться можно транспортной или банковской картой, приложив ее к электронным компостерам. Они расположены на передней, средней и задней площадках троллейбуса. Если пассажир хочет оплатить проезд наличными, он должен обратиться к водителю, у которого установят валидатор.
- В пятницу, 30 июля, в Татарстане ожидается ухудшение погоды. Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ. По прогнозам синоптиков, грядущей ночью местами на территории Татарстана, в том числе и в Казани, ожидаются грозы. При этом прогнозируются кратковременные усиления ветра 15—20 м/с.
- В Нижнекамске 1 сентября в школы на праздничные линейки допустят только родителей первоклассников. Решение провести День знаний в ограниченном формате принял местный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и роста числа новых случаев заражения взрослых и подростков. Родители учеников первых классов могут посетить праздничные мероприятия без прививки от коронавируса.
- В Казани частично ограничат движение по улице Щапова в сентябре. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии №28. С 3 по 27 сентября временно ограничат движение возле дома №8/9 по улице Щапова. Отмечается, что на участке будет вестись строительство кабельной канализации.
- Студентка КФУ Клавдия Петренко нашла в Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения. Ученые предполагают, что оно образовалось при разрушении метеорного тела при его движении в атмосфере 272,95 млн лет назад. В гипсовой породе обнаружили необычайно плотные микровключения, основным компонентом которых является железо.
- В центре Набережных Челнов на месте заброшенного здания появится новая высотка. 19-этажное здание планируют построить напротив дома 17/01 по улице Команды «КАМАЗ-мастер». Сейчас на земельном участке площадью 4,8 тыс. кв. метров расположено заброшенное недостроенное помещение. Челнинцы неоднократно жаловались, что там собирается молодежь.
- В Мензелинском районе Татарстана завершается капремонт дороги регионального значения М-7 «Волга» — Старая Матвеевка. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Завершить их планируется 20 августа. На сегодняшний день ремонт дороги общей протяженностью 3,3 км продолжается в населенных пунктах Матвеевка и Степановка. Там рабочие уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия.
- КНИТУ-КАИ вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех работников. Сотрудникам следует получить две дозы вакцины от инфекции до 25 августа. Также с 1 сентября возможно изменение пропускного режима для сотрудников КНИТУ-КАИ.
- В Санкт-Петербурге зафиксировали несколько летальных случаев среди привившихся от коронавируса. Они зарегистрированы среди пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пояснил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. При отсутствии факторов риска после вакцинации риск заболеть и попасть в больницу снижается более чем в 20 раз. А риск наступления летального исхода от всех причин снижается на сравнимую величину.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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