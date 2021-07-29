В Казани пройдет конкурс на директоров учреждений культуры
Власти Казани планируют сформировать кадровый резерв для назначения на вакантные должности директоров муниципальных учреждений культуры. Конкурс стартует 2 августа. Соответствующее объявление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани №28.
Главное условие для прохождения конкурса — представление проекта-концепции развития одного из перечисленных учреждений:
- Дом культуры в жилом массиве «Нагорный»;
- Дом культуры в жилом массиве «Северный»;
- Дом культуры в жилом массиве «Вознесенское»;
- Дом культуры в жилом массиве «Константиновка»;
- Дом культуры в жилом массиве «Мирный»;
- Дом культуры в жилом массиве «Кадышево»;
- Дом культуры в жилом массиве «Красная Горка»;
- Дом культуры в жилом массиве «Отары»;
- Культурный центр «Сайдаш»;
- Культурный центр «Московский»;
- ДК «Полимер»;
- Дворец культуры «Юность»;
- Дворец культуры железнодорожников;
- Дворец культуры им. С. Саид-Галиева;
- Культурный центр «Залесный»;
- Культурно-досуговый комплекс им. В.И. Ленина.
Документы для участия в конкурсе принимаются в Управлении культуры исполкома Казани с 2 августа с 14.00 до 18.00 по 2 сентября 2021 года включительно. Кандидат на должность директора должен иметь высшее профильное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет.
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