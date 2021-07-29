Новости общества

12:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани пройдет конкурс на директоров учреждений культуры

11:27, 29.07.2021
В Казани пройдет конкурс на директоров учреждений культуры
Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Казани планируют сформировать кадровый резерв для назначения на вакантные должности директоров муниципальных учреждений культуры. Конкурс стартует 2 августа. Соответствующее объявление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани №28.

Главное условие для прохождения конкурса — представление проекта-концепции развития одного из перечисленных учреждений:

  • Дом культуры в жилом массиве «Нагорный»;
  • Дом культуры в жилом массиве «Северный»;
  • Дом культуры в жилом массиве «Вознесенское»;
  • Дом культуры в жилом массиве «Константиновка»;
  • Дом культуры в жилом массиве «Мирный»;
  • Дом культуры в жилом массиве «Кадышево»;
  • Дом культуры в жилом массиве «Красная Горка»;
  • Дом культуры в жилом массиве «Отары»;
  • Культурный центр «Сайдаш»;
  • Культурный центр «Московский»;
  • ДК «Полимер»;
  • Дворец культуры «Юность»;
  • Дворец культуры железнодорожников;
  • Дворец культуры им. С. Саид-Галиева;
  • Культурный центр «Залесный»;
  • Культурно-досуговый комплекс им. В.И. Ленина.

Документы для участия в конкурсе принимаются в Управлении культуры исполкома Казани с 2 августа с 14.00 до 18.00 по 2 сентября 2021 года включительно. Кандидат на должность директора должен иметь высшее профильное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также