Главное к утру: снос объектов в Казани, День отца, дожди в европейской части России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 28 июля:
- В Казани в этом году стартуют работы по сносу 19 объектов на улице Осиновской в рамках проекта по расширению дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов в telegram-канале.
- В центр европейской части России дождливая погода придет в среду. Она сохранится до конца июля, но со второй половины дня 29 июля осадки приобретут летний характер и будут комфортными. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду. В ночь на четверг осадки станут умеренными. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся.
- В России предложили праздновать День отца. Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа. День отца предлагается праздновать в третье воскресенье октября. В ведомстве напомнили, что такое предложение поступало от уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
- В Татарстане вступил в силу закон РТ «О внесении изменения в Земельный кодекс республики», согласно которому устанавливается возможность предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для размещения объектов отдыха и рекреации в сфере экологического туризма. К числу объектов экотуризма относятся глэмпинги, гостиницы, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, туристические базы, кемпинги, стационарные или палаточные туристско-оздоровительные лагеря, туристские парки, горнолыжные комплексы, учебно-туристические тропы и трассы.
- Россия уже сейчас пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов 2022 года в США. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Дезинформация о выборах в США становится все более серьезной проблемой. Байден сослался на данные разведки, согласно которым РФ уже якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на процесс грядущего волеизъявления.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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