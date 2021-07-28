Умер экс-барабанщик Slipknot Джои Джордисон

Умер экс-барабанщик группы Slipknot и сооснователь коллектива Джои Джордисон. Ему было 46 лет. Отмечается, что он скончался «мирно во сне». Об этом сообщила его семья.

«Смерть Джои оставила в нас пустые сердца и чувство неописуемой печали», — говорится в сообщении.

Широкая известность к коллективу пришла в конце 1990-х — начале 2000-х. Джордисон покинул группу в 2013 году. Позже он рассказал, что ушел из Slipknop из-за неврологического заболевания.



Алексей Нечаев