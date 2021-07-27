Итоги дня: на Finiko пишут заявления в МВД, последнее слово Мусина, исламский маркетплейс
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 27 июля:
- Приговор по делу бывшего министра финансов Татарстана и главы лопнувшего «Татфондбанка» может быть оглашен уже в конце августа. Предварительную дату назначил казанский суд после выступления банкира Роберта Мусина с весомым последним словом в защиту своих действий. В финальной речи банкир вновь заявил о парадоксах своего обвинения, собственных целях и действиях ради спасения ТФБ.
- Среди пострадавших вкладчиков компании Finiko, которую ЦБ признал финансовой пирамидой, могут быть госслужащие, подозревают в МВД по Татарстану. Начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ Руслан Давлетьяров предположил, что они боятся или стесняются писать заявления. Количество пострадавших вкладчиков Finiko, написавших заявления в правоохранительные органы, выросло до 100 человек. Число пострадавших по России, обратившихся в ведомство, выросло до тысячи.
- По итогам первого полугодия 2021 года заметно снизилась численность работников на менделеевском заводе «Химзавод им. Карпова» и на казанском заводе резинотехнических изделий «КВАРТ». Об этом сообщил гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров в Доме правительства.
- В Казани на KazanSummit 2021 представят проект первого исламского маркетплейса. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Создать исламский маркетплейс — частная инициатива.
- Женская сборная России по гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Национальная команда в составе Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой и Лилии Ахаимовой набрала 169,528 и заняла первое место на соревнованиях гимнасток. Эта золотая медаль стала для женской сборной России первой в истории на Олимпийских играх. Ранее россиянки побеждали в 1992 году в составе Объединенной команды. Еще одну золотую медаль российская сборная получила в соревнованиях по тхэквондо. Ее завоевал Владислав Ларин. В финальном поединке в весовой категории свыше 80 кг россиянин обыграл македонца Деяна Георгиевского со счетом 15:9 и стал чемпионом Олимпиады. Россия по итогам вторника стала четвертой в командном зачете Олимпиады.
- Власти Японии исключают вероятность отмены Олимпийских игр — 2020 в Токио, несмотря на резкий рост числа заражений коронавирусом в стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
- В Татарстане производство продукции базовых предприятий нефтегазохимического комплекса в первом полугодии выросло на 2% по сравнению с соответствующим уровнем 2020 года. «Татнефть» увеличила объем производства на 101% к уровню пандемийного года.
- В Казани 3 августа завершится прием заявок для участия в отборе на должность председателя Комитета по транспорту. Кандидатам нужно будет подготовить проект развития транспортной системы столицы Татарстана с развернутым описанием конкретных проблем и путями их решения.
- Тенденция к снижению стоимости овощей, входящих в так называемый борщевой набор, наметилась как у сельхозпроизводителей, так и на розничных рынках. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.
- В Вахитовском районе Казани проходит ремонт школы №41. К новому учебному году там расширят площадь обеденного зала, увеличив количество посадочных мест со 150 до 180. В результате столовая станет настоящим школьным рестораном. По проекту, в школе совмещены столовая и актовый зал. На мероприятиях в помещении планируется использовать жалюзи, которое отделит их друг от друга.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и США в определенной степени выполняют договоренности, достигнутые на июньском саммите в Женеве. Стороны продолжают вести переговоры по кибербезопасности и стратегической стабильности.
- Депутат Госдумы, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил ввести ежегодный кешбэк на отдых внутри России для пенсионеров. Письмо с просьбой рассмотреть инициативу он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
- Президент России Владимир Путин заявил, что быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции. «В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом <...> также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», — сказал он.
- В Татарстане вновь поймали «черных копателей» за работой. На этот раз нарушение правил добычи общераспространенных полезных ископаемых выявили в Кзыл-Ярском сельском поселении Бавлинского района. Не имея лицензии, нарушители добывали песок на общей площади 220 кв. метров. Объем добытого ОПИ составил 330 куб. метров.
- Чеченская Республика достигла коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 60%, провакцинировано 568 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Чечня стала первым российским регионом с коллективным иммунитетом к COVID-19.
- В Казани вновь оказалась превышена допустимая концентрация формальдегида в воздухе, следует из данных на сайте Гидрометцентра РТ. Так, ПНЗ №3, расположенный на ул. Мартына Межлаука, зафиксировал концентрацию формальдегида в 0,067 мг/куб. метр при норме в 0,05 мг/куб. метр. Станция мониторинга №4 на Горьковском шоссе, 2 зарегистрировала превышение допустимой концентрации вредного вещества на 0,013 мг/куб. метр — 0,063 мг/куб. метр. ПНЗ на ул. Декабристов, 183 зафиксировал формальдегид в воздухе на уровне 0,071 мг/куб. метр. Допустимая концентрация превышена на 0,021 мг/куб. метр.
- В рамках программы укрепления материально-технической базы медицинских учреждений Татарстана на строительство, реконструкцию, капремонт и оснащение медоборудованием и мебелью направят 7,7 млрд рублей. Средства выделяются как из республиканского, так и федерального бюджетов. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Ильдар Фатихов.
- В Казани со среды, 28 июля, временно ограничат движение пешеходов и транспорта по автодороге на улице Татарстан. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода. По 10 сентября для движения закроют участок от здания №1 по улице Татарстан до улицы Марселя Салимжанова.
- В России предложили во второй четверг ноября отмечать День качества. С такой инициативой выступил Минпромторг России. Проект соответствующего указа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Алексей НечаевОбществоВласть Татарстан
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