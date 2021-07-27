В некоторых домах Кировского района Казани на сутки отключат воду

В некоторых домах Кировского района Казани на сутки отключат воду из-за подключения двух водопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 9.00 29 июля до 9.00 30 июля воды не будет по следующим адресам: улица Гладилова, 24 (школа №81), 26, 28/5, 32, 35, улица Энгельса, 5/28; 7 корпуса 1, 2, 3, 5; 12 (техникум), 14, 15, 16а, 16б, 17, 19, 20.

Фото: kzn.ru

Кроме того, 28 июля с 9.00 до 6.00 будет отключено водоснабжение в одном из домов Вахитовского района по адресу: улица Г. Исхаки, 8.

В прошлую пятницу в Советском районе Казани в ряде домов почти на сутки было понижено давление воды из-за работ по подключению двух водопроводов.



Алексей Нечаев